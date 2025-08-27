ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България приключи безславно на световното - 1:3 от...

ВКС поряза Мюсюлманското изповедание за кърджалийския стадион

24 часа Пловдив онлайн

2480
ВКС не допусна обжалване на решението на Апелативния съд в Пловдив, с което е потвърдено това на кърджалийските окръжни магистрати за отказ на Мюсюлманското изповедание за претендираното връщане на собствеността на части от имот, в който попадат трибуните на стадиона в града. Върховните съдии приемат, че касационните оплаквания в жалбата са недопустими в производство по допускане на касационното обжалване, съобщиха от Апелативния съд.

Според пловдивските магистрати ищецът не е доказал идентичност на искания от него имот със съществувалия преди отчуждаването през 1950 г., който тогава е бил собственост на Кърджалийска мюсюлманска вероизповедна община. С Тълкувателно решение от 1995 г. на ВКС е прието, че не се възстановява правото на собственост по отношение на отчужден незастроен имот, който след одържавяването му е застроен. Може да бъде върната само останалата незастроена част, ако тя може да се обособи като самостоятелен обект на собственост.

Когато след промяната на предназначението му върху отчуждения имот е строено, неговото предназначение е дотолкова съществено променено фактически, че той вече не съществува реално до размерите, в които е отчужден. Предвид обстоятелството, че на терен по Подробния устройствен план на Кърджали, отреден за "Летен театър" с площ 7 450 кв.м., е изградена спортна площадка с трибуни, то мероприятието, за което е отреден, се явява реализирано. С влизане в сила на Закона за общинската собственост, с който е определен режимът на обектите – общинска собственост, процесният поземлен имот е със статут на публична общинска собственост. Това води до извод за неоснователност на предявения иск, поради което същият подлежи на отхвърляне.

Определението на Върховния касационен съд не подлежи на обжалване.

