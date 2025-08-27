Оставиха в ареста 40-годишен българин, обвинен в палеж от австрийските власти

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Окръжният съд в Стара Загора взе най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 40-годишен мъж, обвинен от австрийските съдебни власти за извършен палеж. Това съобщиха от пресцентъра на съда. Оттам допълват, че мъжът с инициали С.М. е задържан въз основа на постъпила Европейска заповед за арест, издадена от прокурор от Прокуратура Инсбрук, Република Австрия.

Срещу задържания се води наказателно производство за палеж на ресторант, извършен в съучастие с още един човек. В заповедта е посочено, че пожарът се разпространил и по жилищна сграда, в резултат на което се наложило евакуиране на обитателите ѝ. От деянието били нанесени материални щети в особено големи размери.

Окръжният съд в Стара Загора е приел, че издадената Европейска заповед за арест отговаря на всички законови изисквания, поради което и с определението си постанови задържане на мъжа до фактическото му предаване на австрийските власти, пише БТА.

Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативния съд в Пловдив.

Преди дни Районната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняеми двама мъже за палеж по непредпазливост.