ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България приключи безславно на световното - 1:3 от...

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21183336 www.24chasa.bg

Оставиха в ареста 40-годишен българин, обвинен в палеж от австрийските власти

1436
Темида

Окръжният съд в Стара Загора взе най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 40-годишен мъж, обвинен от австрийските съдебни власти за извършен палеж. Това съобщиха от пресцентъра на съда. Оттам допълват, че мъжът с инициали С.М. е задържан въз основа на постъпила Европейска заповед за арест, издадена от прокурор от Прокуратура Инсбрук, Република Австрия. 

Срещу задържания се води наказателно производство за палеж на ресторант, извършен в съучастие с още един човек. В заповедта е посочено, че пожарът се разпространил и по жилищна сграда, в резултат на което се наложило евакуиране на обитателите ѝ. От деянието били нанесени материални щети в особено големи размери.

Окръжният съд в Стара Загора е приел, че издадената Европейска заповед за арест отговаря на всички законови изисквания, поради което и с определението си постанови задържане на мъжа до фактическото му предаване на австрийските власти, пише БТА.

Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативния съд в Пловдив.

Преди дни Районната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняеми двама мъже за палеж по непредпазливост.

Темида

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя