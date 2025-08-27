Ивелин, обвинен в убийството на полицейската съпруга от Първомай, иска на свобода

Младежът е оспорвал решението на окръжните магистрати в Пловдив

Ивелин Цветанов, обвинен в убийството на полицейската съпруга от Първомай Димитрина Грозева, е обжалвал мярката си "задържане под стража", която му бе наложена от окръжните магистрати в Пловдив в петък.

Утре от 10 часа Апелативният съд в Пловдив ще разгледа жалбата му и ще прецени дали да го остави в ареста за постоянно.

Жестокото убийство стана в нощта на 17 срещу 18 август т. г. Тогава Димитрина Грозева беше намерена мъртва с прободна рана в областта на врата от 18-годишния си син в дома им в първомайския квартал "Дебър". Те били само двамата в къщата. Мъжът на Димитрина Здравко Грозев е полицай в Районното управление в Първомай и в нощта на убийството е бил дежурен, а дъщеря им Йоана е студентка в София.

Полицията го залови в общежитието му в "Студентски град" само няколко часа след извършеното престъпление. Прокуратурата в Пловдив му повдигна обвинение за умишлено убийство, а окръжните магистрати прецениха, че може да се направи обосновано предположение за вината на младежа. Освен това според тях съществува и реална опасност той да се укрие или да извърши ново престъпление, ако бъде пуснат на свобода и затова го оставиха в ареста. Младежът има право да обжалва, както и е направил.