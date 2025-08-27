Оставиха в ареста 18-годишния, обвинен за палежа в столичния квартал „Кръстова вада“

Софийският градски съд (СГС) постанови мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо Петър Димитров, привлечен като обвиняем за умишлен палеж, извършен на 24 август в столичния квартал „Кръстова вада“. Решението подлежи на обжалване.

По време на заседанието съдът прие, че може да се направи обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към извършеното престъпление. Според магистратите деянието е довело до реална опасност за живота и здравето на хората, като се е наложила евакуация на живеещите в близост до мястото на пожара. В съдебното определение се посочва още, че мъжът е с обгорени крайници.

Съдът отчете, че личността на обвиняемия се характеризира с непредсказуемост и поведение, което крие риск за околните. Въпреки че няма опасност от укриване, съдът прецени, че рискът от извършване на ново престъпление може да бъде овладян единствено чрез налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Прокуратурата настоя за постоянен арест с мотива, че веднага след инцидента обвиняемият е напуснал мястото, без да окаже помощ, което според държавното обвинение представлява опит за укриване, пише БТА.

От своя страна защитата оспори искането, като изтъкна, че младежът е подпалил отрязани плитки от косата му, като по този начин е извършил ритуал с цел „прочистване“, без да съзнава, че може да последва разрастване на огъня. По думите на защитата, обвиняемият е опитал да загаси пламъците с крака, а след това сам е подал сигнал на телефон 112. Защитата му изтъкна още, че обвиняемият е с обгорени крайници в опит да загаси пожара.

В съдебната зала беше изслушан и бащата на обвиняемия, който даде показания, че вследствие на употреба на марихуана синът му е имал епизоди, в които е губил връзка с реалността. Потърсили са лекарска помощ, като младежът е бил настанен в психиатрично отделение на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“. След оказано лечение той се е подобрил, като към момента приема предписани му лекарства.

От няколко месеца Петър Димитров живее сам, под наем. СГС отчете, че домашният арест не е възможен, поради конфликти между обвиняемия и баща му. Съдът допълни, че психичното състояние на младежа е стабилизирано и под контрол и може да бъде наблюдавано в условията на арест.