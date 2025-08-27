ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България приключи безславно на световното - 1:3 от...

Задържаха шофьора, врязал се пиян в блок в столичния кв. "Дружба"

Шофьорът е бил с 1,44 промила алкохол, когато се врязал в блок в "Дружба" СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София

Задържаха и обвиниха шофьора, който пиян се вряза в жилищен блок в столичния квартал "Дружба" на 26 август, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Инцидентът е станал около 19:45 ч. на ул. "Обиколна". 26-годишният Н. И. е шофирал "Фолксваген Голф" с 1,44 промила алкохол в кръвта, когато се врязал във входа на блока. 

С оглед тежестта на престъплението и високата степен на обществена опасност на деянието Софийска районна прокуратура е постановила задържането на обвиняемия за срок до 72 часа с оглед внасяне на искане до Софийски районен съд за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража".

