Учени и археолози събират в нов 3D филм историята на “Акве Калиде” от няколко епохи

Така по достъпен начин се представя един от най-интересните обекти

С анимирана 3D визуализация ще бъде представена историята на един от най-сложните археологически обекти в България – "Акве Калиде" край Бургас. Той се превърна и в една от най-посещаваните туристически дестинации в последните години.

Визуализацията е изработена по проект, в който партньори са Регионалният исторически музей и общинското предприятие "Туризъм".

Проектът е модерен и впечатляващ

- специалисти по археология, история, музеология и 3D технологии съчетава знания и авторски виждания, за да изгради интерпретация на един от най-сложните археологически обекти у нас, съхраняващ културни пластове от много епохи.

Проектът "Акве Калиде - любимите терми на владетелите", между които е и Сюлейман Великолепни, е съфинансиран от Националния фонд "Култура" и ще бъде официално представен на 29 август.

На представянето на "Акве Калиде" ще разказват авторите на 3D визуализацията Мартин Костов и проф. д-р Георги Христов от Русенския технически университет "Ангел Кънчев".

Ръководителят на археологически проучвания доц. д-р Димчо Момчилов и шефът на бургаския музей д-р Милен Николов ще разказват за процеса на създаване на 3D визуалзацията.

Иновативният продукт ще презентира културното наследство

по един визуално завладяващ и лесно възприемчив вид за многобройните посетители на обекта.

Това е още една крачка напред за община Бургас в дигитализацията на културното наследство. Целта е да се реконструират древните бани в техния облик през ранновизантийския период, който се откроява като разцвет на мястото след опустошителните варварски нашествия.

Крайният продукт е увлекателно VR изживяване, което потапя посетителите в историята и архитектурата на византийския град с негово монументално строителство и крепостни стени. Авторският културен продукт ще бъде видим и постоянно достъпен в залите на експозиционния и демонстрационен център "Акве Калиде".

Екипът от археолози, работещи на обекта, е предоставил достъп до свои проучвания. В него са включени ръководителят на проучванията доц. д-р Димчо Момчилов, д-р Милен Николов и гл. ас. д-р Радовеста Стюърт с експертиза за представяне пред широка публика на мястото и елементи от културното наследство на "Акве Калиде".