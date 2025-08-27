Повторна експертиза на кръвната проба иска защитата на Бургазлиев, премазал петима с АТВ

Ще поискаме повторна химико-технологична експертиза, след като първата показа наличие на марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев. Ще настояваме тя да бъде извършена в друга лаборатория.

Първата кръвна проба Никола е дал по собствено желание, каза пред "24 часа" бургаската адвокатка Галина Колева, защитник на обвиняемия младеж, който помля с АТВ петима души в Слънчев бряг.

Двама от тях - 35-годишната Христина и 4-годишният й син Мартин пострадаха най-тежко и са в кома. Няколко дни след жестокия удар майката изпадна в клинична смърт, а детето бе прехвърлено в "Пирогов" с въздушна линейка и битката за живота му продължава.

Обвиняемият Никола категорично отрича да е пушил марихуана и за него тези резултати са смайващи, каза още адв. Колева. Тя разкри още, че родителите на клиента й са готови да помогнат за лечението на Христина и Марти чрез организиране на кампании или намиране на специалисти. "Искаха да организират акция за кръводаряване, но от болницата казаха, че няма нужда", твърди адв. Колева.

Че следи от марихуана са открити в кръвта и урината на Никола Бургазлиев съобщи окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев след съвещание при и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов на 26 август.

Следите от марихуана са предпоставка да се мисли за повдигане на обвинение, което да включва евентуален умисъл, каза още окръжният прокурор на Бургас.

Стана ясно още, че делото вече е в Националното следствие, иззети са записи от камери, назначени са и много експертизи, сред които техническа за състоянието на спирачките на АТВ-то.