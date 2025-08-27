Никола Николов-Паскал е задържан за 72 часа в Националната следствена служба

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Никола Николов-Паскал е задържан в ареста на Националната следствена служба (НСлС) на бул. "Г. М. Димитров" в столицата, съобщи адвокатът му Галя Гълъбова за БТА. Той е задържан с прокурорско постановление за до 72 часа, допълни тя. Очаква се от прокуратурата да внесат искане на Паскал да бъде наложена мярка „постоянен арест“.

На бившия вече директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова, Стефан и Марин Димитрови, както и на Никола Николов-Паскал бяха повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за търговия с влияние, контрабанда и други престъпления. Впоследствие обвинение бе повдигнато и на бившия главен секретар на МВР Живко Коцев за участие в престъпна група, в която са участвали Петя Банкова, Марин Димитров и Стефан Димитров.

На 18 юли Софийският апелативен съд окончателно разреши издаването на Европейска заповед за арест на Николай Николов-Паскал.

През февруари тази година излезе определение на Апелативния съд в Белград за освобождаването под домашен арест на Никола Николов по здравословни причини и поради дългия престой в ареста.

На 6 декември, миналата година Софийската градска прокуратура измени мярката за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Стефан Димитров, тъй като осеммесечният максимален срок за изпълнението ѝ е изтекъл, и Димитров излиза от ареста срещу "подписка".

На 5 ноември миналата година на Петя Банкова бе повдигнато ново обвинение, свързано с контрабанда. Към момента тя и Марин Димитров са в ареста.

Бившият главен секретар на МВР Живко Коцев беше освободен с мярка за неотклонение „парична гаранция“ от 20 000 лв.