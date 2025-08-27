Патриарх Даниил ще отслужи литургия за летния празник на св. Александър Невски

На 30 август (събота) Българската православна църква чества празника Пренасяне честните мощи на св. Александър Невски. По този повод в храм-паметника "Св. Александър Невски" ще бъде възглавена тържествена света литургия от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, който ще бъде в съслужение с епископи на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП). Това съобщават от Българската патриаршия в сайта си.

Посрещането на българския патриарх Даниил ще е от 9:00 часа, а началото на светата литургия в катедралата "Св. Александър Невски" е от 9:30 часа

От БПЦ-БП приканват православните християни да вземат молитвено участие в тържественото богослужение.

Както писа БТА преди година, Бог не е в силата, а в правдата, тези думи, това свидетелство ни е оставено от св. княз Александър Невски Новгородски - небесен покровител на патриаршеската ни катедрала "Св. Александър Невски". И тези думи са засвидетелствани през целия негов живот. На 20-годишна възраст той предвожда войнството на Новгород и отблъсква нашествието на шведите, в тази толкова млада възраст, при числено превъзходство на вражеските войски. Това, което му е дало сила, това е била неговата вяра, каза на 30 август 2024 г. българският патриарх и Софийски митрополит Даниил в словото си, след като отслужи празничната архиерейска света литургия за летния празник на катедралата "Св. Александър Невски".