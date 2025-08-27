ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха общински служител след боя заради поставена скоба в центъра на София (Видео)

Служител на Център за градска мобилност е задържан след боя в центъра на София заради поставена скоба. 

По случая е образувано досъдебно производство за нанесена лека телесна повреда по хулигански подбуди в СДВР. 

Сигнал за конфликта на кръстовището на бул. "Александър Дондуков" и ул. "Дунав" е получен днес в 13:50 ч. Той е бил за нападнат служител на ЦГМ по време на изпълнение на служебните му задължения.

Насочени са екипи на Пето районно управление и сектор „Общинска полиция“, които на място установяват, че след възникнал спор за поставена скоба на автомобил, ползван от двама мъже - на 43 и 50 години, пише bTV. 

39-годишен служител на ЦГМ нанася удари с глава и ръце на двамата граждани, като по-възрастният мъж също отвръща с удари. Към настоящия момент се извършват процесуални действия.

По случая е образувано досъдебно производство, а служителят е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. Предстои доклад на материалите в прокуратурата.

