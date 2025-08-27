Оставката на зам.-кмета на Пловдив Темелков още не е подписана, той е категоричен – няма да я оттегли

Ще е смешно да остане на поста, след като толкова се разшумя, че иска да напуска, коментират в администрацията и в партията

Кметът на Пловдив Костадин Димитров още не е разписал оставката на заместника си Владимир Темелков. Той я подаде днес с предизвестие. И е категоричен, че няма да я оттегли.

Според отлично осведомени чака се санкция от София дали градоначалникът да я приеме.

"Но дори и да не я утвърди, ще е смешно Темелков да остане на поста заместник–кмет по дигитализация, европейски политики, бизнес-развитие и образование, след като се разшумя около напускането му", коментират в партия ГЕРБ.

Преди минути на въпрос на "24 часа" има ли вариант да си оттегли заявлението, Темелков отговори с "не".

Той си тръгва, както се и появи в общината - неочаквано. По информация на "24 часа" до снощи е обсъждал текущите ремонти в училищата преди началото на учебната година, без да даде на екипа си никакъв знак, че има намерение да си ходи. Само преди седмица той беше плътно до лидера на ГЕРБ Бойко Борисов при посещението му в Пловдив. А на 20 юли т. г. на форум на младежкия ГЕРБ под тепетата Борисов заяви, че в този град партията е успяла да съчетае "човек, стъпил здраво на земята, ангажиран със строителство и спорт в лицето на кмета, и неговия заместник, високо в облаците" - намек не само за двуметровия ръст на Темелков, а и за познанията му в информационните технологии. А в проекта за първи кабинет с премиер Росен Желязков Темелков фигурираше като министър на електронното управление.

От ръководството на община Пловдив не казват как ще процедират с оставката. Но от кухнята на администрацията и на партия ГЕРБ се носят слухове, че зам.–кметът и един предишен градоначалник, с когото напоследък били особено близки, изненадващо се скарали. "За какво – във всеки случай не и за Купата на Съветската армия", коментират наши източници. И допълват, че в ресора на Темелков са съсредоточени много пари за училищни ремонти и строителство в образователната инфраструктура, както и в областта на европейските проекти. По неофициални данни става въпрос за над 40 милиона лева.

Масло в огъня налял и въпросът кой да заеме овакантения от Радослава Ташкова пост на административен секретар на партията в Пловдив. Според запознати Темелков имал интерес към това място. А човекът, който се опитва в сянка да дърпа конците в града и в партията, макар отдавна да не е неин лидер, държал този пост да заеме една чернокоса общинска съветничка.

Иначе Темелков дойде в общината от сферата в частния бизнес. В предизборната кампания той беше в щаба на ГЕРБ, а преди да завие към тази партия, бе 4 години общински съветник от партията на Дани Каназирева "Съюз за Пловдив".

По време на престоя му в администрацията общинарите говореха, че е рядкост да го видиш на работа. Обикновено се появявал на първи копки и на откривания на някой обект. В повечето време не му виждали очите. В неформални разговори пък Темелков e споделял, че ако трябва да стои в сградата на пл. "Стефан Стамболов" 1 от 8 до 17 часа, след това ще си изключва телефона и няма да се занимава с общински дела в късните часове.

Иначе за времето в администрацията доста заможният заместник–кмет пообедня. В последната си декларацията пред Комисията за противодействие на корупцията той обяви 2 534 352 лв. налични средства и в банкови сметки. А преди година общата сума на спестяванията му беше 4 492 000 лв. Не е декларирал покупката на коли и недвижими имоти.

Той е петият заместник, с когото Костадин Димитров се разделя. Първа беше освободена отговарящата за транспорта Савина Петкова, след това Тошо Пашов се върна към строителството в район "Централен", освободена беше Женя Петкова, която беше вице с ресор финанси, напусна и наследникът на Савина Петкова Ерол Садъков.

Както върви, градоначалникът остава без хора на ключови позиции, прилича на атака срещу него, коментират наблюдатели.