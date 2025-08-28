За последните 12 месеца: 196 затворници, сред които и Семерджиев, в карцер – бият се, кроят бягство, държат дрога, варят ракия

От 2021 г. досега 25 пандизчии се жалват от строгата килия – била с открита тоалетна, денонощно осветление, влага, микроби, не им давали телефон

Комисията за защита от дискриминация е провела 15 заседания, няма уважени молби

За последните 12 месеца 196 лишени от свобода са изпращани в карцери към затворите у нас, където излежават присъдите си. Това показва статистика на Министерството на правосъдието, предоставена на "24 часа".

Пандизчиите са били наказвани за внасяне на оръжия в затвора, поправителния дом или затворническото общежитие, притежание на наркотици, физическа саморазправа с други лишени от свобода или надзиратели, заплахи за побой, опити за бягство, както и неспазване на срока за връщане от домашен отпуск. Сред попадналите в карцер е и Георги Семерджиев, осъден от три инстанции на 20 години затвор за тежката катастрофа с две жертви на бул. "Черни връх". След престоя в наказателната килия той завежда иск в размер на 200 хил. лв. за неимуществени вреди срещу Главна дирекция "Изпълнение на наказанията". В жалбата си твърди, че е бил държан в изолация близо 11 месеца, което му е причинило сериозни емоционални и психически страдания. Държали го без топла вода и на жълта светлина.

Същото като Семерджиев правят и други наказани затворници в карцер - задължително жалят заповедта, с която ги затварят в по-строгата килия. Твърдят, че са им нарушени правата, а изолацията ги стресирала, потискала и заради нея претърпявали "личностни промени".

В исковата си молба подобни оплаквания изброява и бившият футболист Семерджиев, осъден за смъртта на 21-годишната Хариет Стефанович и 26-годишната Христина Дилева, които помете с джипа си късно вечерта на 5 юли 2022 г. Справка показва, че той е пратен в карцер в началото на януари 2023 г. Наказанието му е било наложено от началника на затвора в София. То се е изразявало в "настаняване в постоянно заключено помещение без право на участие в колективни мероприятия". Друг задържан, който прекарва време с него в килията, потвърждава, че "има видими признаци на тревожност при разговори по темата".

Лишените от свобода пускат жалбите си до административните съдилища и до Комисията за защита от дискриминация (КЗД).

За последните 4 г. са били 25 на брой, сочат данните на комисията, поискани от "24 часа". Откакто тя съществува, общият им брой е 112. В оплакванията си лишените от свобода изброяват: липсващи стъкла на прозорците, студени въздушни течения, открита тоалетна, денонощно осветление, неприятна миризма от откритата тоалетна, влага, смрад, микроби, липса на свеж въздух и дневна светлина. Споменават се също така влажните помещения и ронещи се от влага стени. Има и по-специфични оплаквания: липсата на храна според изискванията на исляма. Една от жалбите е писана от затворник от турски произход, който казва, че е унижаван от съкилийника си по жесток и мъчителен начин. Арестуван художник пък твърдял, че не му били създадени условия да рисува картини.

Друго, което отбелязват в жалбите си, е: отказ на ръководството да им осигури работа, отказ за среща с религиозен представител, отказ да им предоставят преса. Допълват и че затворническата лавка е зле заредена, лишени са от разходки, няма ток и течаща вода в килията, или не им е осигурен достъп до телефон. От 2013 г. досега КЗД е провела 15 заседания по жалби на лишени от свобода, оплакващи се от лоши условия в карцерите.

Пред "24 часа" от правосъдно министерство са категорични, че условията отговарят на критериите. На въпрос какво точно представлява помещението, от ведомството разясниха:

"Карцерът се разполага в зони за повишена сигурност, като се осигурява изолация от останалите помещения. Помещенията, устроени като наказателни килии, трябва да отговарят на всички хигиенни и здравни изисквания - да нямат влага, да имат пряк достъп на дневна светлина, да се заключват добре, да се отопляват, да имат условия за проветряване и обезопасено легло".

Лишените от свобода се изолират за срок до 14 денонощия, като през това време имат постоянен достъп до течаща вода. Храненето им става в килията, като количеството и броят на храненията на ден е еднакъв като на останалите. Наказаните затворници имат и нужните условия за къпане - най-малко два пъти седмично, както и задължителна смяна на личното и постелъчното им бельо - най-малко веднъж седмично. Условие е и пандизчиите да използват правото си на престой на открито по график отделно от останалите осъдени за престъпления.

Сред 196 лишени от свобода, които са изпратени в карцер за последните 12 месеца, има такива, които са наказани дисциплинарно заради системни нарушения, показва справката. Например - не са изпълнили възложени задачи и заповеди или не са ги направили добре; грубо са нарушили хигиената в спалните помещения и тези за общо ползване; не са спазили правилата за реда и дисциплината на работното място.

Един от наказаните например е затворник от пазарджишкия затвор, хванат да вари ракия в килията си. Заради провинението бил пратен в карцер за 14 дни. В отговор завел дело за нарушени човешки права. Импровизираната спиртоварна, която сам създава, е открита от надзирателите при едно от претърсванията на килиите в затвора.

За пет дни в изолатор е изпратен и пловдивски затворник заради кавга с друг. Пред очите на надзирател виновникът го удря в гръб. По-късно става ясно, че побойникът системно обиждал и малтретирал другия осъден, като го наричал "дърт педофил". Настройвал и другите лишени от свобода да го тормозят. Надзирателят предупредил виновника да спре, на което той отвърнал, че никой не може да му държи сметка. Престъпникът веднага обжалвал заповедта за наказание. Магистратите от Административния съд в града я отменят с мотива, че законът изисква да е налице системност на нарушението.

Затворник на име Живко от Бобов дол пък прекарва седем дни в карцер, защото храни котки с ядене от столовата. Той излежава присъда за наркотици. По време на делото става ясно, че и друг път е наказван за същото. Не спазвал и разпореждане на служител на затвора да не напуска столовата.

В изолатора на бургаския затвор преди години се озова и Симеон Стоянов, по-известен като Малката Рижа. Причината е притежание на забранени вещи и създаването на скандален клип, който се появи във фейсбук. На него се вижда как затворници танцуват под звуците на чалга. Рижата не е в кадър, но проверката показва, че той е снимал.