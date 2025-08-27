Облекчават фермери и кметове в достъпа до вода

До 6 месеца от влизането в сила на промените в закона трябва да има регистър на напояваните площи

Значителни облекчения за достъпа на фермерите до вода за напояване се предвиждат с промени в Закона за водите, публикувани за обществено обсъждане. Срокът за предложения по принцип е 30 дни, но нуждата от бързи реакции предвид сушата налага да се действа, затова общественото обсъждане ще бъде наполовина по-кратко - 15 дни.

Тъй като съществуващият закон съдържа редица изисквания и процедури, които утежняват издаването на разрешителни за водоползвателите, с новите текстове се цели тяхното облекчаване.

Например режимът за водовземане от язовири, общинска собственост,

от разрешителен става уведомителен

Съкращават се процедурите за вземане на вода за напояване от река Дунав. Това ще може да се прави след положителна преценка от директора на съответната басейнова дирекция, който е длъжен в едномесечен срок от подаване на искането да уведоми писмено заявителя за условията.

Според новите текстове при провеждането на процедурите по издаване на разрешителни за сондаж за питейни нужди местното ВиК ще има срок от 5 дни да издаде становище дали е възможно да бъде присъединен новият източник към мрежата. Тези промени значително ще облекчат и положението в Плевен, където тепърва ще се правят сондажи за вода в търсене на решение на проблема с безводието.

Когато става въпрос за напояване, ще се иска становище от Министерството на земеделието и храните за включване към напоителната система, срок за включване, когато целта е самостоятелно напояване. Такава ще е процедурата до съставянето на публичен регистър за напояваните площи. След като стане готов, басейновите дирекции ще проверяват наличието на възможност за включване в напоителната система по служебен път.

Освен това и кметовете, и общинските съвети ще дават разрешения за ползване с цел напояване от общински водоизточници.

Министерството на земеделието трябва да състави публичен регистър за напояваните площи в срок от 6 месеца от влизане в сила на промените, като от него ще се възползват и екоминистерството, и басейновите дирекции във връзка с процедурите за разрешаване и регистрация на водовземане за напояване.

Със законопроекта е дадена възможност при мотивирано искане от кмет въз основа на решение на общинския съвет

да бъде удължен

срокът за безвъзмездно ползване на находищата на минерални води,

които са изключителна държавна собственост. Срокът може да бъде удължаван до 25 години с решение на министъра на околната среда при мотивирано искане и при изпълнение на всички изисквания.

Новите текстове предвиждат също собствениците на съоръжения за подземни води, изградени до 23 декември 2016 г. без разрешение за строеж, които се ползват за водовземане със стопанска цел и за които не са предоставени права за използване на водите, в срок до 28 ноември 2025 г. да подадат заявление в съответната басейнова дирекция за вписване на съоръженията.

Вече има график с мерки за Плевен, но нов язовир е трайното решение

Има график със срокове за решаване на водната криза в Плевен. Това обяви премиерът Росен Желязков на заседанието на Министерския съвет в сряда. И нареди на регионалния министър Иван Иванов да бъде качен незабавно на сайта на ведомството. От графика става ясно, че до средата на следващата година ще се правят спешни ремонти на ВиК инфраструктурата, ще се ускори и строежът на яз. “Черни Осъм”. Неговото завършване е единственият вариант за дългосрочно решение на проблема с недостига на вода за Плевен и Ловеч, посочи Иван Иванов. Преди това значително подобрение ще има след завършването на голям проект за реконструкция на ВиК мрежата и на резервоари, финансиран по програма “Околна среда” . Работата обаче ще приключи през 2029 г.

По думите на Иванов през последните дни се идентифицират най-критичните места, където се извършват най-много кражби в Плевен. “Разполагат се водоноски в кварталите независимо на какъв режим са. Извършват се и сондажи. В момента в Плевен постъпват около 850 литра в секунда. Тази вода не достига, трябват още 300 л в секунда”, обясни министърът. И добави, че щабът в Плевен работи и командированите служители са на най-високо ниво. В училищата и болниците ще се поставят хидротехнически уредби за непрекъснато водоподаване.

Кметът на Плевен вече определил проектите на общината, от които да се откаже, и те ще бъдат заменени с рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа.

