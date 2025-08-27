Бащата на Сияна: Изплатиха 53 733,97 лв. обезщетение на дядо й. „ДаллБогг“: Кампанията срещу нас е зле прицелена

"На дядото на Сияна – Георги Ламбев, бяха изплатени 53 733,97 лв. за това, че го направиха инвалид. Счупен череп, мозъчна травма, липсващи стави и кости. Почти месец в кома. Загубена памет. Обезщетение за убийството на внучката му беше отказано. На бабата на Сияна също. Нищо, че видя жестоката смърт на внучето си. Сияна умираше в ръцете й", това написа във фейсбук профила си бащата на Сияна Николай Попов. На дядото на Сияна – Георги Ламбев, бяха изплатени 53 733,97 лв. за това, че го направиха инвалид. Счупен череп, мозъчна... Публикувахте от Nikolaj Popov в Вторник, 26 август 2025 г.

"Това е обезщетението само за неговите травми и имуществени вреди- 53733,97лв. Как сметнахте стотинките, боклуци долни? Само лечението му ще струва в пъти повече, защото нямаме адекватна здравна система и човек трябва да плаща за всичко", пише още той.

Според Попов застрахователната компания се е изгаврила със семейството му и с "цяла България".

"Това е „ДаллБогг Живот и здраве"...пази Боже...добре известна компания, на която скоро ѝ беше забранено да оперира в част от страните в Европа. Компанията с най-голям пазарен дял в България за 2024 год.- 13.4%. Събират се стотици милиони премии, след това не се изплащат обезщетения. За собственик на това дружество е спряган Тихомир Каменов. Основният бизнес на Каменов не е застраховане, а лекарства и здравеопазване", пише Попов.

"Ежегодно фирмите, свързани с Каменов, основно „Търговска лига" и "Чайка фирма" получават СТОТИЦИ МИЛИОНИ от обществени поръчки за лекарства. Тоест – получават от нашите пари. Каменов е собственик и на болниците „Сърце и мозък". Да! В една от тези болници издъхна Сияна. Лекарите се бориха за живота ѝ и после плакаха за нея", твърди бащата на Сияна.

По думите му Каменов или неговите мениджъри са им забранили с писмена заповед да идват на протестите в Плевен.

"Позволил съм си да кажа, че Сияна е обрана. Да, казах го! Тя е обрана, но никъде не съм казал, къде се е случило това гнусно деяние. Още по-малко смятам, че е обрана от лекари, както ме наклеветиха хората на Каменов. Вместо да бъде назначена проверка, бях обявен за полуидиот, задето се възмущавам, че е обрано мъртво ми дете. Десетки тролове бяха активирани да драскат", пише още той в публикацията си.

"Скоро ще разберем от МВР кой, и къде я е обрал. Почти е ясно. Същата тази верига болници получава от НЗОК също СТОТИЦИ МИЛИОНИ. Пак от нашите пари. Компанията „ДаллБогг" също прибира огромен дял от застрахователните премии на българите. Когато трябва да плаща, обаче, нещата стават различни", твърди Попов.

Ето какво още пише той:

Тихомир Каменов е богат човек, което значи, че е умен. Уважавам умните и успели хора.

Каменов е имал офис в сградата на банкера Тодор Буров.

Да си припомни думите на Буров: „Банка и муха се убиват с вестник".

Предлагам на Тихомир Каменов да дари сумата от 900 000 лв. в лекарства или апаратура за УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" и за УМБАЛ – Бургас.

Ако реши, може да помогне и на болни деца. Изборът е негов!

Ако направи това, аз и близките ми ще се откажем чрез нотариално заверено споразумение от всякакви претенции към застрахователната компания „ДаллБогг".

Тези пари така или иначе ще бъдат дарени. Дали ще ги дари компанията или аз няма никакво значение.

Парите, получени от дядото на Сияна за неговите тежки травми, също ще бъдат дарени! До стотинка! Да скандалните за унищожен живот 53734,97 лв. също отиват за болни деца.

Лъжат ни! Крадат ни! Убиват ни! Всеки ден! Тук е така!

От компанията "ДаллБогг" изразиха искрените си съболезнования за загубата на Попов и семейството му и заявиха в своя позиция, че кампанията срещу тях е зле прицелена. Ето и цялата им позиция:

Изказваме, отново и отново, нашите искрени съболезнования за тежката и непоправима загуба на г-н Попов и неговото семейство. Ние осъзнаваме колко дълбока е болката от загубата на дете и изразяваме своето състрадание.

Кампанията на бащата на Сияна срещу „ДаллБогг" обаче е зле прицелена. Настройването на общественото мнение срещу превозвачи, застрахователни компании или институции чрез дезинформация е най-малкото недостойно. Използването на директни обиди и подвеждащи внушения е нечистоплътно особено когато се разпространяват чрез медиите. Единствено фактите, а не емоции и задкулисни планове трябва занимават хората. Фактите:

Обезщетението в размер на 353 734 лева е изплатено изцяло и доброволно, при стриктно спазване на срокове по Кодекса за застраховане, а и е прието от правоимащите роднини. Обезщетението е справедливо и съответства напълно на установената съдебна практика в страната.

Искрената мъка не може да се компенсира с пари или със свръхобезщетения, които освен това, ако бъдат изплащани неоснователно на отделни правоимащи лица, ощетяват другите застраховани и другите пострадали лица. Затова гръмогласно разпространяваните от г-н Попов суми отразяват само неговото лично виждане за обществена справедливост и благотворителност на застрахователните обезщетения, без да имат основание в закона и съдебната практика, а дали преследват други цели, лични планове и интереси ще стане ясно в бъдеще.

„ДаллБогг" не е страна, която е причинила или съпричинила трагичния инцидент. Компанията няма отношение към състоянието на пътната инфраструктура или поведението на участниците в движението.

Следва ясно да отбележим, че атаките на г-н Попов срещу нашата компания и останалите дружества в групата са неоснователни и злонамерени. Изявленията му съдържат невярна информация, манипулативни интерпретации на фактите и безпочвени обвинения, които целят да засегнат авторитета на дружеството.

Разбираме емоциите и болката, които стоят зад думите му, но вярваме, че обществените дискусии следва да се основават на факти, а не на емоционални внушения или целенасочени манипулации. Въпреки всичко това, ние оставаме съпричастни към личната трагедия на семейството и уверяваме обществото, че дружеството работи в защита на интересите на потребителите и бенефициентите на застраховането, съобразно закона и принципите на справедливостта.