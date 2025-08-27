Трети завод с "Райнметал" иска президентът Румен Радев

С тази инвестиция (за изграждането на 2 завода съвместно с "Райнметал" за производство на барут и 155-мм снаряди по стандарта на НАТО у нас- б.р.) България става част от европейската отбранителна екосистема. Убеден съм, че тези нови производства са само началото на едно ползотворно сътрудничество. Споделените ни амбиции, които обсъдихме първо в Мюнхен, после в България, а сега и тук в Унтерлюс, са за нови производства, още по-високи технологии с добавена стойност, автономни системи и създаване на съвместно предприятие, както говорихме в Мюнхен, за производство на автотранспортна техника, защото автопарка в българската армия е на преклонна възраст и трябва да бъде цялостно подменен.

Това каза президентът Румен Радев от немския град Унтерлюс, където присъства на откриването на най-новия завод на германския отбранителен концерн "Райнметал", за производство на 155-мм снаряди.

Радев благодари на изпълнителния директор на концерна Армин Папергер, че след срещата им по време на Мюнхенската конференция по сигурността, е приел поканата му да посети България. Папергер дойде у нас през март, когато се срещна с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Тук не става въпрос само за съвместно производство, а за по-нататъшно развитие на дългосрочното стратегическо партньорство с Германия, за създаване на нови работни места, за внедряване на нови технологии, подкрепа на модернизацията на българските въоръжени сили, разширяване на пазара на отбранителната ни индустрия", каза още държавният глава.

"На срещата в Мюнхен обсъдихме възможността да бъдат изградени съвместно 2 завода за боеприпаси и барут в България. След нея бях в София, където се срещнах с президента Радев и Министерския съвет. Обсъдихме възможностите това да се случи възможно най-скоро. Надявам се до 3-4 седмици да уточним подробностите и да инвестираме значителни средства в България", заяви изпълнителният директор на концерна Армин Папергер.

Той обясни за българските медии, че очакваният капацитет на фабриката за снаряди ще бъде 100-150 хиляди.

"Другият завод ще бъде за барут, защото в момента има силно търсене. Предполагам, че до 2035 г. можем да натоварим изцяло производствените мощности за барут в тази фабрика. Дялово участие имаме и ние, и България. Надявам се там инвестицията да надхвърли 1 млрд. евро. 3-4 седмици е подготовката на документацията. Ние ще се справим за това време да я подготвим, като решението е изцяло на българското правителство, на държавните власти", обясни Папергер.