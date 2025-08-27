ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джудистите с две 5-и места за старт на първото све...

Времето София 27° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/21184573 www.24chasa.bg

Пожар в блок в столичния квартал „Стрелбище“

2460
Пожарна Снимка: Архив

Пожар е избухнал в жилищна сграда в столичния квартал „Стрелбище“, съобщиха пред БТА от пресцентъра на МВР.

Сигналът е постъпил малко преди 19 ч.. На място са изпратени три пожарни и линейка.

За момента няма информация за пострадали при пожара.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Пожарна

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя