Пожар в блок в столичния квартал „Стрелбище“

Пожар е избухнал в жилищна сграда в столичния квартал „Стрелбище“, съобщиха пред БТА от пресцентъра на МВР.
Сигналът е постъпил малко преди 19 ч.. На място са изпратени три пожарни и линейка.
За момента няма информация за пострадали при пожара.
