Сблъсък: може ли София да си избере нова банка с бърза процедура (Обзор)

Агенцията за обществени поръчки и Столичната община на различни позиции

Има ли основание Столичната община да обяви бърза процедура за избор на нова обслужваща банка, или не?

В този задочен спор влязоха Агенцията за обществени поръчки (АОП) и Столичната община.

До процедурата се стигна, след като първо вече подалият зам.-кмет Иван Василев предложи смяна на банката в доклад и самата финансова институция обяви през юли, че прекратява отношенията си със Столичната община. По два от общо трите договора предизвестието вече изтече, а по основния това ще стане в края на септември.

Във вторник стана ясно, че и четирите поканени да участват в процедурата - ДСК, ОББ, УниКредит Булбанк и “Юробанк България, са подали оферти. Малко след това в портала бе качено и становището на АОП.

Общината няма нужните мотиви, за да обяви съкратена процедура, защото такава се организира при форсмажорни обстоятелства като кризи и бедствия, които застрашават животи или националната сигурност, пише в становището.

Препоръките на агенцията не са задължителни, обясниха от Министерството на финансите пред “24 часа”.

Процедурата по избор на обслужваща банка продължава, заявиха от общината. И публикуваха свое становище с разширени и детайлизирани мотиви, с които потвърждават позицията си, че са налице основанията за провеждане на процедурата.

Според общината са положени нужните усилия Общинска банка да не прекратява едностранно отношенията си

с “Московска” 33 и са приложени разменени писма, но въпреки това е получен отказ.

Според АОП няма доказателства, че общината се е опитала да предотврати прекратяването на договора с Общинска банка. Също така АОП смята, че с бързата процедура, която е с ограничена конкуренция, защото в нея са поканени да участват само 4 банки, въпросът с обслужващата банка може да се реши трайно, а не временно, както беше обявено.

В понеделник Столичният общински съвет даде единодушно зелена светлина на кмета Васил Терзиев да проведе избор на нова временна обслужваща банка на общината. От групата на ГЕРБ-СДС в СОС дадоха подкрепа, но обявиха, че липсва становище на АОП. Според тях това

поставя под риск процедурата

да бъде обявена за незаконосъобразна, затова те заявиха, че ще изпратят писмо до агенцията с искане за становище.

Процедурата на практика е нелегитимна и следва да бъде започната отначало, коментира в сряда във фейсбук председателят на комисията по финанси Димитър Вучев от групата на ГЕРБ-СДС, позовавайки се на становището на АОП.

От екипа на Терзиев обаче напомниха, че във вторник приключи първият етап от процедурата за избор. В него оферти подадоха всички четири банки, които предварително бяха поканени да се включат, съгласно критериите на БНБ за най-големи финансови институции у нас. Те бяха посочени в решение на комисия за изготвяне на критерии за избор, назначена със заповед на кмета.

Следващият етап е оценка на подадените оферти от назначената комисия, която включва представители на администрацията и общински съветници. Предстои разглеждане и оценка на направените предложения и провеждане на преговори с банките в кратки срокове.

На база на ясно определени критерии комисията ще излъчи най-подходящия партньор за финансовото обслужване на общината и след подписване на договор с избраната банкова институция ще започне процесът по техническа миграция, казват още от “Московска” 33.

Общината продължава да извършва разплащания и отново призовава към отговорно отношение

представители на политически сили, които се опитват да всяват смут и неверни твърдения

за обратното, се казва още в позицията на екипа на Терзиев.

В становището си до АОП общината заявява, че необходимост от неотложно възлагане на поръчката е налице.

За да се обезпечи нормалното функциониране на най-голямата общинска администрация в страната, следва да има сключен договор с обслужваща банка най-късно до изтичане на срока на предизвестието отправено от “Общинска банка” АД, доколкото с изтичане на срока на предизвестието договорът се счита за прекратен. Липсата на договор с обслужваща банка не просто ще затрудни нормалното изпълнение на нормативно установените дейности на възложителя, а ще направи абсолютно невъзможна неговата работа.

Именно заради срока на предизвестията от Общинска банка от общината обясняват, че не е възможно да бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне. От изложените факти е видно, че няма как да бъде вменена вина на възложителя, при положение че същият не е имал друга възможност да възложи потребностите си освен чрез процедура на договаряне, пише още в становището на общината.

По указания на финансовото министерство

Общинска банка трябва да продължи да обслужва общината до 1 октомври

През нея минават всички плащания на местната власт и подчинените ѝ структури. Става дума за приходи от данъци и такси, както и за разплащанията към всички контрагенти, с които общината има отношения, както и изплащането на заплати, включително на администрация и учители.

В мотивите на Общинска банка да прекрати близо 30-годишното обслужване на общината беше посочено намесването на финансовия трезор в политически спорове. До тях се стигна след доклад на кмета на София Васил Терзиев и заместника му по финансите Иван Василев, с който да се даде старт на процедурата за смяна на обслужващата банка на общината. Той обаче не стигна до обсъждане в СОС, защото беше отложен още на комисия по финанси по предложение на Благовеста Кенарова от ПП.

Това предизвика остри реакции от Терзиев и Василев. Те дори влязоха в задочен спор с лидера на “Промяната” Асен Василев, който защити действията на Кенарова.

След това Общинска банка прекрати отношенията си с общината, стартира бързата процедура за избор на нова банка, а зам.-кметът по финанси Иван Василев обяви, че напуска поста след приключване на процедурата. Заместникът на Васил Терзиев по финанси Иван Василев обяви, че напуска, но ще остане на поста до приключване на процедурата по избор на нова банка. Снимка: Снимка: Георги Кюрпанов

Новата временна обслужваща банка на Столичната община трябва да е ясна до десетина дни.