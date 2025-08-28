200 хил. лв. за вратовръзки, жакардни знаци и емблеми на шапки дава армията

Златиста котва трябва да има за аксесоара към униформите на Военноморските сили

Армията търси кой да достави 1200 вратовръзки за Военноморските сили. За целта военното министерство дава 36 хил. лв., става ясно от обществена поръчка.

Вратовръзките трябва да са черни, с бродирана отгоре златиста котва. Те са част от парадните, представителните и всекидневните униформи на военните. Подобни вратовръзки носят и военните от Сухопътните и Военновъздушните сили, но бродерията е различна: златен лъв за Сухопътните войски и сребриста перка с крила за ВВС.

Размерът на бродерията по стандарт е 2,6 см, като за настоящата поръчка трябва да се използва златист конец от полиестер или вискоза. Задължително изискване е да няма изкривяване, разширяване или деформация на символа, нито да има стърчащи конци.

Самите вратовръзки пък трябва да са изработени изцяло от полиестерна коприна, а цветът им трябва да издържа на гладене и химическо чистене, пише в техническата спецификация към поръчката. Дължината на вратовръзката трябва да е между 141 и 145 см.

Изпълнителят на поръчката следва да е извършвал доставки на поне 400 броя текстилни изделия за последните 3 г. Офертите се събират до 29 септември, като кандидатите трябва да изпратят и мостра на вратовръзка. А изискването за доставката е те да са опаковани единично.

Военните търсят още кой да достави 57 570 жакардови отличителни знака за униформите им. 23 500 от тях ще са за Сухопътните войски, 10 202 - за ВВС, и 16 600 за ВМС. Над 7200 нашивки пък трябват за главните сержанти от всички части на армията. Прогнозната цена за това е малко над 184 хил. лв.

Жакардните знаци за униформите на военните трябва да са с формата на щит. В центъра им е изобразен гербът на България, а над него - бяла надиплена лента, върху която са изтъкани инициалите на Българската армия (БА) и българското знаме. За различните видове въоръжени сили има и характерни отличителни цветове. Така например знаците на Сухопътните войски са винаги в тъмночервено и златно, за ВВС - синьо и сребристо, а за ВМС - черно и златно.

Емблеми трябват и за т.нар. пилотки (шапки) на военните. Те също са във формата на щит, но върху тях е изобразен само един изправен коронован лъв на фона на националното знаме. Той трябва да бъде обграден от два канта в характерните за въоръжените сили цветове.

Нашивките за главните сержанти са във формата на шестоъгълник. За сухопътните отново са в червено, докато за ВВС и специалните сили са в синьо. В зависимост от позицията на сержанта, те имат различен брой нашивки във формата на V и малки ромбове. За сержантите в най-нисшите поделения на армията, като батальони и полкове, няма ромбове.

Всички знаци трябва да бъдат изработени от полиестер, като и при тяхното производство не се допуска изкривяване или накъсване. Изискване при опаковането за доставка е да са в пликове до 100 броя, които се прибират в кутии. Според техническата спецификация те се маркират с етикети с информация за производителя, вида и количеството на продукта, година на производство и условия за ползване.