Окончателно: 29 дни ваканции за децата през учебната година (Графика, обзор)

15 септември е празник за първолаците и родителите им. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Почивни за останалите ученици ще са и дните за матурите и изпитите след 7-и и 10-и клас

29 дни почивка ще имат учениците през следващата учебна година около празниците и през ваканциите. Министерството на образованието и науката утвърди графика за учебното време, който беше публикуван преди месец за обществено обсъждане. През учебната 2024/2025 г. са били 27 дни.

Както МОН първоначално предложи, почивни за ученици и учители ще са дните от 31 октомври и до 3 ноември включително.

Одобрени са и останалите предложения в проекта на министерството за разпределение на учебните и неучебните дни. (Виж календара.)

По инициатива на министър Красимир Вълчев бяха приети промени в Наредбата за организацията на дейностите в училищното образование, които позволиха

по-гъвкаво разпределение на учебното време

и осигуряване на по-ползотворна почивка на учениците и педагогическите специалисти. Благодарение на промените се прекрати практиката междусрочната ваканция да бъде единичен ден в средата на седмицата.

В момента за обществено обсъждане са пуснати и изменения, които регламентират, че за да се нарича “ваканция” определен период в графика за учебното време, той следва да включва два или повече дни за отдих. Това не означава, че учениците ще бъдат лишени от почивка между сроковете или около 1 ноември, но в тези случаи дните

ще бъдат обявявани като неучебни, а не като ваканция

В тази връзка са и новите текстове, според които краят на първия учебен срок следва да е денят, съвпадащ с последния работен ден на седмицата, обясниха от министерството на образованието.

