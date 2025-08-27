Адвокатът на Петя Банкова: Ако Паскал даде информация, е възможно да има нови обвиняеми

„Ако Паскал даде информация, която уличава други лица, е възможно да има нови обвиняеми. Но не вярвам да сътрудничи", това каза адвокат Людмил Рангелов, защитник на бившата директорка на Агенция "Митници" Петя Банкова.

В сряда Никола Николов - Паскал беше върнат у нас от сръбските власти, след като беше задържан в Сърбия през септември миналата година. По-късно адвокатът му Галя Гълъбова потвърди, че той е задържан за 72 часа в ареста на Националната следствена служба.

"С пристигането на Паскал се очаква досъдебното производство да влезе в активна фаза", каза адвокатът на Банкова пред bTV.

„От ноември миналата година няма никакво процесуално развитие по делото. Сега, когато всички обвиняеми са на разположение на българските власти, делото най-сетне ще започне да се движи", коментира адв. Рангелов.

По думите му, процедурата по екстрадиция от Сърбия традиционно е сложна и бавна, но в случая се е развила в обичайни срокове, с оглед на многократните възможности за обжалване

Не е ясно дали прокуратурата ще поиска постоянен арест за Паскал. Според адв. Рангелов няма правна необходимост за подобна мярка, особено при положение че всички други обвиняеми са на свобода.

„Има и данни за влошено здравословно състояние на Паскал. Преди да се вземе решение за задържането му, той ще бъде прегледан в болницата на МВР", обясни адвокатът.