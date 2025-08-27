17 месеца след пудела с пачките митичният Паскал вече е в ареста в София. Дали ще проговори?

Соченият за контрабандист №1 бе екстрадиран от Сърбия, всички други от аферата в митниците са на свобода и чакат делото да влезе в съда

Година и 5 месеца след арестите по аферата с митниците всички обвиняеми вече са в България. В сряда у нас беше конвоиран и Никола Николов-Паскал, който се издирваше от април 2024 г. и бе задържан в Белград миналия септември.

Има решение на съда в Сърбия, потвърдено с подписа на министъра на правосъдието, за екстрадицията на Никола Николов, каза пред “24 часа” адвокат Галя Гълъбова, която го защитава. По думите ѝ соченият за контрабандист №1 имал здравословни проблеми и се лекувал в чужбина. Затова и не бил в страната, когато се проведе акцията и бяха задържани бившата шефка на митниците Петя Банкова и бизнесмените Стефан и Марин Димитрови. По-късно обвинения получиха бившият главен секретар на МВР Живко Коцев и началникът на Гранична полиция на аерогарата Петър Субев.

Банкова и Димитров лежаха най-много в ареста

- по 7 и 8 месеца, колкото е максималният срок.

Още не е ясно дали прокуратурата ще иска от съда Паскал да бъде задържан за постоянно под стража. Тогава митичният мъж ще бъде доведен в съда за първата му публична проява. Досега е известен само със снимката си от стар паспорт, която “168 часа” публикува още през 2015 г. в разследване за мащабната му дейност и чадъра над него. Петя Банкова беше освободена, след като даде показания.

В сряда Никола Николов е откаран в националното следствие и ще има възможност да даде обяснения. Такива подписаха Петя Банкова и Стефан Димитров след 7 месеца в ареста (виж по-долу). Никола Николов беше екстрадиран у нас дни преди началото на новия политически сезон, който започва следващата седмица. Разследването се води от Комисията за противодействие на корупцията, за която има законопроект, с който ще бъде закрита.

Според обвиненията той и останалите са участници в престъпна група за контрабанда на цигари. Разследващите твърдят, че Паскал е кадрувал в митниците чрез съгражданите си Стефан и Марин Димитрови. Бащата и синът се сближили с Петя Банкова и Живко Коцев, от които по онова време зависеше контролът по границите. Целта - да минават контрабандните цигари от Турция към Европейския съюз.

17 месеца след операцията на ДАНС и комисията за противодействие на корупцията делото е далеч от внасяне в съда, който да реши дали обвиняемите са виновни. Банкова и Стефан Димитров дадоха показания, преди да ги пуснат от ареста, а

в тях се споменаваха имената на Асен Василев и Бойко Рашков

Те обаче и до днес нямат обвинения, нито са искани имунитетите им. Изтекоха и снимки от телефона на Стефан Димитров, на които пудел носи пачки, което даде името и на делото в политическия фолклор.

През декември беше арестуван и бодигардът на Асен Василев Лъчезар Ставрев. Обвиниха го в престъпен сговор с лице с имунитет. Твърдеше се, че доказателства го свързват с вземане на пари от ГКПП Капитан Андреево. Пуснаха го след 2 месеца, но и по това разследване няма развитие.

Иначе Никола Николов-Паскал се спряга за крупен контрабандист още от 90-те години на миналия век, но досието му остава чисто въпреки няколко акции срещу него.

Работата по каналите за контрабанда на цигари започва в ДАНС в средата на 2022 г. Агентите получават информация за дейността на бившия шеф на агенцията по рибарство и аквакултури (ИАРА) от 2008 г. Марин Димитров и сина му Стефан. Според вече бившия председател на ДАНС Пламен Тончев те са се занимавали с контрабанда и легализирането на парите у нас. Разработката показала контакти на Димитрови с чужди граждани, както и с хора по върховете на Агенция “Митници” и МВР.

Влиянието им се простирало

на 7 ГКПП-та, включително на големите Капитан Андреево и Дунав мост. Имали влияние върху митничари и граничари, които проверяват хора и товари, както и върху шефовете им. Марин Димитров е бивш шеф на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Арестуваха го заедно със сина му по обвинение за контрабанда. Той не е давал показания и лежа в ареста 8 месеца.

Още тогава става ясно, че двамата контактуват с Бойко Рашков като министър, а по-късно и с Живко Коцев, който беше главен секретар в кабинета на сглобката с министър Калин Стоянов. Освен тях са установени много други полицаи и са предадени на прокуратурата. С контактите по върховете на МВР уреждали назначения в системата. Освен това се сближили и с Петя Банкова, както и с много митничари от централното ръководство и регионалните структури. Получавали и информация за канали, които трябвало да бъдат разбити. Заради мащабната дейност на Стефан и Марин Димитрови са приложени и специални разузнавателни средства за тях. Така ДАНС стига до Никола Николов-Паскал. Определят го като незаобиколим фактор в страната и региона за производството и контрабандата на цигари.

Според информацията на ДАНС Паскал имал протекции

от бивши и настоящи служители в изпълнителната и съдебната власт. Списъкът с висши чиновници и магистрати е предаден на прокуратурата, но за него няма повече информация. Заради чадъра работата по Паскал била силно затруднена. Стефан Димитров например получил показания на свидетел срещу него, разпитан пред съдия.

Никола Николов-Паскал работил с турчин, известен като един от най-големите организатори на контрабандни канали през границата. За него е известно, че може да осигури преминаване в Турция през ГКПП Лесово и ГКПП Капитан Андреево на всички видове контрабандни стоки, включително дрога. Ползвал се с огромно влияние сред турските митничари и полицаи. По време на работата на ДАНС в началото на 2024 г. е получена информация, че Николов започва изграждането на нов канал за цигари, произведени в Турция и предназначени за страни от Европейския съюз. Фабриките били в южната ни съседка, защото било по-евтино. Предполага се, че по канала могат да минават десетки камиони с цигари на месец, което ощетява българския и европейския бюджет с милиони.

През февруари 2024 г. ДАНС проследява тир с цигари, който минава границата с Румъния

В документите пишело, че превозва замразени тестени изделия от Гърция. Шофьорът на камиона е българин и живее със семейството си в село в Пазарджишка област. Камионът е спрян в Румъния и от него са извадени близо 742 мастербокса с цигари. При мярката за неотклонение на Стефан Димитров стана ясно, че той и Паскал са минали заедно границата след камиона. Пътували с шкода “Октавия”. Лъчезар Ставрев прекара Коледа и Нова година в ареста.

В деня на арестите на 3 април 2024 г. е претърсен офисът на Паскал в Хасково. Намерени са записки в тетрадка за разходите му по тази пратка - шофьор, гориво, транспорт. В дома му са намерени кутии от същата марка цигари, която е иззета от румънските полицаи. Разпитан е шофьорът Кирил Петров. Той разказал за проверката на камиона и количеството на цигарите. Споделил също, че преди Коледа в Сърбия е натоварил друг камион с цигари, а при влизането му през ГКПП Калотина се обадил на Марин Димитров, който му казал да отиде в Казичене до София.

След като пристигнал, Марин взел документите за товара и не се върнал. Стоката трябвало да се претовари на друг камион, който да пътува за Кипър. При претърсване в колата на Марин Димитров са намерени същите цигари. Папиросите се контрабандирали от ливанец, който живее постоянно в България и е близък на Никола Николов-Паскал.

В мобилния телефон на Стефан Димитров пък е намерена снимка на мастербокс от същите цигари и фактура за 2,6 млн. долара. Пак там е открита и локацията, където е престояло ремаркето, докато е било в България. В него са открити цигари за 3 млн. лв. с неплатен акциз за 2,9 млн. Според прокуратурата цигарите тръгват от Турция и са съхранявани в Гърция от Паскал.

Случайно или не, когато камионът напуска България, Петя Банкова е повишена от зам.-директор в директор

на митниците. Разследващите имат данни, че баща и син Димитрови са се срещали с Паскал и са говорили за митничари, които могат да ползват за минаване на тировете. За целта други трябвало да се командироват, а на тяхно място да се сложат удобни. Командировани, понижени и изгонени митничари също са дали показания. Според тях Петя

Банкова е правила кадрови промени, за да минават пратките с нелегални цигари,

маркови стоки, дрехи и обувки. От подслушванията и проследяванията станало ясно, че Стефан Димитров и Петя Банкова имали близки отношения, стана ясно още в началото на разследването. Срещали се в хотели и заведения.

Според защитата на Паскал той не е познавал Петя Банкова и Живко Коцев, има легален бизнес и няма разминаване между доходите и разходите му. Бившият главен секретар Живко Коцев (вляво) със Стефан Димитров. Бизнесменът е с прословутия пудел, който носи пачки.

Скандалът с контрабандата и корупцията в митниците влезе и в парламента, като имаше временна комисия за участието на Асен Василев като финансов министър, който е назначил Петя Банкова. Там той твърдеше, че не познава Марин и Стефан Димитрови и те не са го посещавали в кабинета му. МВР изпрати справка, според която бизнесмените от Хасково са се срещали с Бойко Рашков 10 пъти в кабинета му като министър. Там Калин Стоянов разказа, че е станал директор на ГДБОП по предложение на Рашков, и посочи, че той го запознал с Димитрови. Рашков не отрече, че ги познава, но му носили информация за купуване на гласове, и то в период, в който нямали обвинения от прокуратурата.



В показанията си бившата шефка на митниците разказвала предимно за Асен Василев, но уклончиво: “Чувала съм”

Бившата шефка на митниците Петя Банкова сама пожелава да даде показания през октомври м.г., след като престоя близо 7 месеца в ареста. Тя е разпитвана в два поредни дни - веднъж като обвиняема, а втори път като свидетел по друго дело. Месец по-късно се разбра, че второто разследване е било срещу Лъчезар Ставрев - шофьор и сътрудник на бившия финансов министър Асен Василев. Ставрев също престоя в ареста, но от месеци вече е на свобода.

Името на бившия финансов министър е сред най-споменаваните в показанията на Банкова, които изтекоха в медиите през ноември. Част от тях обаче бяха споменавани и по време на делата за определяне на мерки за неотклонение на Марин и Стефан Димитрови - обвиняеми заедно с Банкова за делото за митниците.

Пред разследващите бившата шефка на митниците казала, че била чувала, че парите от контрабанда отивали при Асен Василев. Споделяла пред него тези слухове, но той не предприемал нищо. Според нейните твърдения бил опънат чадър над контрабандни канали през Капитан Андреево, Лесово, самата централа на митниците в София и в Пловдив, “при които противозаконно се събират парични суми, които в крайна сметка достигат до Асен Василев”.

Банкова получила покана лично от Асен Василев да оглави митниците,

като посредник за разговора им бил Васил Марков - бивш служител на ДАНС и съветник по онова време на премиера Николай Денков. Тя засякла информация, че се правят схеми от вносители на бяла техника, добавката за дизелови двигатели ad blue и други стоки. Твърди, че през октомври 2023 г. Асен Василев на среща настоял пред нея да бъдат сменени директорите на митниците в Пловдив, Варна, София, Калотина и Капитан Андреево. Като причина изтъкнал, че тогавашният шеф Павел Тонев прикривал какво се случва на тези места. Детайли по смените Банкова уточнила с шофьора на Асен Василев. За бившата шефка на митниците останало загадка защо в смените не е включен пункт Лесово, след като било известно, че оттам минава контрабанден канал. Асен Василев пресирал Банкова кадровите промени да станат възможно най-бързо, докато той все още е министър на финансите, се твърди в показанията, които тогава изтекоха в медиите. Асен Василев отрича участие в схеми за контрабанда и не познава Паскал и Стефан Димитров.

“Пресирането” било в периода, в който ГЕРБ и ПП-ДБ влязоха в ожесточени спорове за ротацията на кабинета “Денков/Габриел”. Василев настоял Банкова да се срещне с бъдещия премиер от ГЕРБ Мария Габриел (тогава тя бе реален кандидат за поста, но ротацията не се състоя - б.р.), за да мотивира необходимостта от промени в митниците. Но срещата не се случила и Василев разпоредил бързо да се започват смените. Той настоявал да няма рокади на ниско ниво, за които обаче Банкова имала информация, че оперативно обслужват контрабандни канали. Тя на своя глава била направила промени, а след това от най-близкия кръг на Асен Василев била заплашена и ѝ било наредено да спре промените, става ясно от показанията, публикувани в медиите.

Според тях депутатът от ПП-ДБ

Бойко Рашков имал отношение към назначенията в Агенция “Митници”

В тях Банкова казва колко е подкупът за преминаването на един камион с вейпове - 120 хил. лв. Разказва и как се запознала със Стефан Димитров и баща му Марин. Те постоянно предлагали на шефката на митниците контакти с различни висшестоящи. Стефан Димитров бил споделял пред нея лично, че баща му е близък с Бойко Рашков, и ѝ показвал снимки, които да я уверят в това твърдение. Според показанията той разказвал, че Рашков диктувал на Асен Василев и Кирил Петков какви кадрови промени да бъдат направени в цялата държава.

Пак според показанията Стефан Димитров всеки месец е давал по 200 хил. евро за Рашков и друго лице, като произходът на средствата бил от бизнеса с бързи кредити на Димитров. Банкова не познавала контрабандиста Паскал, но когато я конвоирали към съда, попитала Стефан Димитров за него и той потвърдил, че са близки. Когато Банкова започнала промените в митниците, чула от колеги, че Паскал изпращал всеки месец на Асен Василев по 150 хил. евро, а тя си позволявала да маха неговите хора.

Стефан Димитров, който се прочу със снимките с пудела, също пожелава да даде показания през есента на м.г., малко след Банкова. В тях пък той се фокусира върху Лъчезар Ставрев, шофьора на Асен Василев. Името на шофьора се споменаваше и в показанията на Банкова. В тях тя твърдеше, че получавала от Ставрев нареждания кого да назначи, преназначи и освободи в митниците. Когато той ѝ давал кадровите указания, знаела, че идват от Асен Василев.