Постоянен арест за 21-годишен габровец, опитал да убие бивше гадже на майка си

Габровският окръжен съд уважи искането на Окръжната прокуратура за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо 21-годишен младеж, обвинен в опит за убийство на по-възрастен.

Г.Д. е привлечен под отговорност, че на 23.08.2025 г. около 16.20 часа в чуждо жилище в гр. Габрово направил опит умишлено да умъртви В.Т., като му нанесъл наранявания с нож в областта на гърдите. Пострадалият преди години е живял на съпружески начала с майката на обвиняемия, уточняват от държавното обвинение. На пострадалото лице е оказана спешна медицинска помощ и няма опасност за живота му.

Съдът уважи становището на наблюдаващия прокурор, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за авторството на деянието и е налице реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление.

Предвиденото наказание за престъплението, в което е обвинен извършителят, е лишаване от свобода от десет до двадесет години.

Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжна прокуратура - Габрово.