1000 лв. глоба договори мъж, блъснал неправилно пресичащ 61-годишен в Сопот

Тест с дрегер на пострадалия показал 1,2 промила

Глоба в размер на 1000 лв. трябва да плати 57-годишен водач, блъснал пешеходец в Сопот. Той се е признал за виновен и е сключил споразумение с прокуратурата, което е одобрено от Районния съд в Карлово.

Около 11 ч. на 1 юли м.г. 61-годишен мъж пресичал неправилно ул. "Иван Вазов", когато бил блъснат от мерцедес. Тестът с дрегер на пострадалия бил положителен, като устройството показало над 1,2 промила. Установено е, че мъжът е бил със счупен таз, което довело до трайно затруднено движение на краката.

Със споразумението шофьорът е освободен от наказателна отговорност и получава единствено парична санкция. Той трябва да плати и 1103,92 лв. разноски за изготвените съдебномедицинска и автотехническа експертиза.