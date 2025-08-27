ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Си Цзинпин с най-голямата чистка на генерали след ...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21185099 www.24chasa.bg

1000 лв. глоба договори мъж, блъснал неправилно пресичащ 61-годишен в Сопот

Никола Михайлов

[email protected]

1288
Районният съд в Карлово.

Тест с дрегер на пострадалия показал 1,2 промила

Глоба в размер на 1000 лв. трябва да плати 57-годишен водач, блъснал пешеходец в Сопот. Той се е признал за виновен и е сключил споразумение с прокуратурата, което е одобрено от Районния съд в Карлово. 

Около 11 ч. на 1 юли м.г. 61-годишен мъж пресичал неправилно ул. "Иван Вазов", когато бил блъснат от мерцедес. Тестът с дрегер на пострадалия бил положителен, като устройството показало над 1,2 промила. Установено е, че мъжът е бил със счупен таз, което довело до трайно затруднено движение на краката. 

Със споразумението шофьорът е освободен от наказателна отговорност и получава единствено парична санкция. Той трябва да плати и 1103,92 лв. разноски за изготвените съдебномедицинска и автотехническа експертиза. 

Районният съд в Карлово.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя