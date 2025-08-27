Преди 2 г. мъж със същото АТВ от катастрофата с Бургазлиев връхлита бременна жена

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Две години преди тежката катастрофа, в която 18-годишният Никола Бургазлиев помете петима в Слънчев бряг, със същото АТВ имало друга тежка катастрофа.

Това разказаха адвокатите на Бургазлиев пред bTV. По-рано в сряда стана ясно, че защитата му ще иска повторна кръвна проба и пълна техническа експертиза. Във вторник окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев съобщи, че в кръвта на момчето е открита марихуана.

На 14 август Бургазлиев помете 35-годишната Христина, 4-годишният й син Марти и още трима пешеходци. Марти беше транспортиран с въздушна линейка от Бургас в София и в момента се лекува в "Пирогов". За съжаление майка му изпадна в клинична смърт.

На 7 юни 2023 година АТВ с номер 2144К се врязва в павилион за царевица и обръща съд с вряла вода върху Алиме Ахмед. 34-годишната жена е бременна, получава тежки изгаряния и губи детето си.

“Видях “Хамъра” да идва с бясна скорост, сложих ръце на лицето си и затворих очи. После се събудих в болницата, в реанимация. Сега щях да имам дете на годинка и шест месеца", споделя жената.

Мъжът, управлявал АТВ-то се оказва служител на фирмата, която ги отдава, и е освободен от наказателна отговорност с административно наказание.

"Буди съмнение това, че на същото място, със същата количка се е случил инцидент през 2023 година, така че нека разследващите да си свършат работата“, заяви адв. Крум Зидаров.

Пунктът, от който тръгва АТВ- то вече е затворен. Фирмата, отдала АТВ- то под наем е "Съмър турс ", с управител Димитър Шомилов. Регистрирана е в бургаския квартал "Лазур".

18-годишният Бургазлиев, който е в ареста, твърди, че спирачките на АТВ-то отказали. Свидетел по делото е момиче, което се качва с Никола в АТВ- то.

„Не са се снимали , не са си правили лайфове. Той ме увери, че всичко е станало толкова бързо - 3-4 секунди, това е“, коментира Галина Колева, защитник на Никола Бургазлиев.