Жени се сбиха пред очите на деца в столичен мол (Видео)

Група жени се сбиха пред очите на деца в столичен мол. Видеото се разпространява във фейсбук.

На него се вижда как три жени се бият ожесточено в търговския център. Едната поваля другата на земята, а в боя се намесва и трета жена, която държи куче. Тя удря другата, която на свой ред я хваща за косата.

Всичко това се случва пред погледа на деца, мъже, които опитват да разтърват жените, и други посетители на търговския център.

По-рано в сряда двама мъже се сбиха със служители на ЦГМ заради поставена скоба.