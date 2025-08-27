ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джулия Робъртс и Джордж Клуни на фестивала във В...

Жени се сбиха пред очите на деца в столичен мол (Видео)

Жени се биха пред деца в столичен мол Кадър: Фейсбук/Николай Георгиев

Група жени се сбиха пред очите на деца в столичен мол. Видеото се разпространява във фейсбук. 

На него се вижда как три жени се бият ожесточено в търговския център. Едната поваля другата на земята, а в боя се намесва и трета жена, която държи куче. Тя удря другата, която на свой ред я хваща за косата. 

Всичко това се случва пред погледа на деца, мъже, които опитват да разтърват жените, и други посетители на търговския център. 

По-рано в сряда двама мъже се сбиха със служители на ЦГМ заради поставена скоба. 

Жени се биха пред деца в столичен мол Кадър: Фейсбук/Николай Георгиев

