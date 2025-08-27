Жени се сбиха пред очите на деца в столичен мол (Видео)

Група жени се сбиха пред очите на деца в столичен мол. Видеото се разпространява във фейсбук.
На него се вижда как три жени се бият ожесточено в търговския център. Едната поваля другата на земята, а в боя се намесва и трета жена, която държи куче. Тя удря другата, която на свой ред я хваща за косата.
Всичко това се случва пред погледа на деца, мъже, които опитват да разтърват жените, и други посетители на търговския център.
По-рано в сряда двама мъже се сбиха със служители на ЦГМ заради поставена скоба.