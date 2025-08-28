ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Правят пешеходни пътеки в софийския район "Искър", след като кола се заби в блок

Пешеходна пътека СНИМКА: Pixabay

След като шофьор се вряза в блок в „Дружба" в София, кметът на район „Искър" Петко Краев увери, че ще бъдат изградени пешеходни пътеки в района. По първоначални данни колата се движела с над 100 км/час. Шофьорът е бил с 1.44 промила алкохол в кръвта и е задържан за 72 часа, съобщи Нова тв.

„Ще предприемем като администрации всичко, каквото е нужно. Подали сме искане до Столична община за изграждане на зебри. Редовно по тази права отсечка се случват такива катастрофи. Има невероятни състезатели и това трябва да спре" , обясни в ефира Краев.

„Спусках по улица „Обиколна" карайки с около 35 км. В насрещното забелязах един син автомобил, който се движи много бързо и дрифтираше - разказва Ивет Галева, която е била свидетел на инцидента. - Наближихме един срещу друг. Половин метър преди да се ударим, той направи рязък завой и започна да отнася всичко по пътя си. Заби се челно в блока. Набрах 112 и се затичах към него, защото реших, че няма да оцелее. Той излезе и каза че е добре. Навън беше много оживено и можеше да стане голяма беля."

