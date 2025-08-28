Гроздан Караджов: Ще внеса поправки за 10 пъти по-високи глоби за авиокомпании и наземни оператори

Ще внеса поправки в Закона за гражданското въздухоплаване, с които десетократно се вдигат глобите към авиокомпаниите и наземните оператори. Това каза вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов в студиото на "Здравей, България".

Коментарът му идва след няколко случаи на оплаквания от страна на пътуващи с нискотарифната авиокомпания Ryanair. Те се касаят за недопуснати на борда на нейни самолети пътници, поради различни причини, изтъквани от компанията. Последният от тях е отново от летище "Васил Левски" - между онкоболна жена, тръгнала за Италия да провежда имунотерапия и служителите на аеропорта. Спорът възникнал след като се установило, че пътничката е надвишила размера на багажа си. При опит да си плати допълнително за чантата, летищните служители ѝ отказали. Така на нея ѝ било отказано да се качи и на самолета. В крайна сметка тя заминава за Италия, но с автобус. А пътят ѝ отнел 22 часа.

"Изпратил съм писмо до еврокомисар, за да стигнем до общо решение в ЕС, която да се превърне в директива, за да се забрани злоупотреба с пътниците. Недопускането на детето на борда на самолет на Ryanair, заради надвишен размер на инвалидна количка всъщност е било неправомерно. Вчера на авиокомпанията беше връчено най-високото наказание от 10 000 лева. В Комисията по транспорт ще влезе предложението ми за 10 пъти по-високи санкции. В Испания например глобата за същата авиокомпания възлиза на 107 млн. евро - заяви Караджов. Ryanair си позволява да безчинства на територията на България, но има такива данни и за всички останали държави. Тя се превръща в сериозен проблем. Правилата на авиокомпаниите преминаха над европейските правила. Специално тази сякаш опитва да изнудва правителствата и да не зачита националните норми. Понякога правилата стават точния си антипод и да измъчват пътуващите. Споменатата компания си е поставила свръхцел - да няма никакви закъснения. Огромна драма е, ако багажът стърчи от калъпа, който те са направили. Политиката на компанията е да дава бонификации както на наземните служители, така и на своя персонал за всеки открит наднормен багаж, а това се превръща в лов на вещици", коментира още Караджов.

За проблемите с атракционите вицепремиерът коментира, че има разпокъсано законодателство по отношение. "Атракционите не са рискови места, иначе щяха да са забранени. Но на тях трябва да се спазват правила за безопасност. Държавата контролира вида на въжетата, парашутите, както и правоспобността на капитана по парасейлинг, но не и дали конкретните уреди са изправни. Даваме общите правила на безопасност и условията за отваряне на атракцион, не регулираме. В момента опаковаме общо законодателство за безопасността. Няма как да има орган, който да разбира и контролира от всички видове атракциони. Предлагаме да има електронен регистър, а изискването е да имаш застраховка за всяко едно атракционно място. Освен това да има план за безопасност и в декларация да се опишат всички рискове", подчерта министърът.