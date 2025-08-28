ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хърватска опера за Джон Ленън гостува в София

Почина едно от момичетата, скочили от влак край Клисура

24 часа Пловдив онлайн

28272
Влак СНИМКА: Пиксабей

Загиналата е дъщеря на началника движение на гарата

Починало е едно от момичетата, които скочиха от влак в движение край Клисура във вторник. Това  съобщи пред Нова тв вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов. "Тя е дъщеря на наш колега, работил над 30 години като началник движение на същата гара. Съболезнования на близките", каза Караджов.

Двете млади жени пътували по линията София - Бургас и се предполага, че са изпуснали спирката си и така решили да слязат от композицията, въпреки че тя вече била потеглила. На този етап не е ясно дали са скочили през прозорец, според Караджов би трябвало вратите на влака да са блокирани, щом е бил в движение. След скока първо било намерено едното момиче, което съобщило, че има и друго и така било открито и то.

Другата млада жена, която е на 21 г., е в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив, тя е в стабилно състояние. 

Сигналът за инцидента беше подаден около 13,30 часа на 26 август. 

Влак СНИМКА: Пиксабей

