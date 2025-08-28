Задържаха трима мъже за заливането на директорка с фекалии

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима мъже са задържани като съпричастни в хулигански действия по случая в Центъра за обществена подкрепа в Димитровград.

Вчера стана ясно, че директорката на Центъра в града бе залята на работното си място с фекалии.

Тогава мъж нахлул и залял с фекалии жената.

Кадри от охранителни камери, показват как той влиза в общинската сграда, носейки две кофи, пише bTV.

Стига до една от стаите, след което маха капаците на кофите. Вижда се, че те са пълни с кафяво съдържание.

В хода на работата като заподозрени са задържани трима на възраст 34г. , 39 г. и 37г.

Разследването под контрола на РП Хасково продължава.