Марихуана за над 980 хил. лв., скрита в соларни панели, откриха на пристанище Варна

Близо 50 кг марихуана, скрита в соларни панели, откриха митническите служители от териториална дирекция „Митница Варна".

Пратката е пътувала от канадското пристанище Монреал и е преминала през няколко транзитни точки – Италия и Турция, преди да достигне до България. Контейнерът е бил групажен, тоест е съдържал стоки на няколко различни получатели, каза главен инспектор Георги Генов от отдел „Борба с наркотрафика" към Митница Варна пред Би Ти Ви.

При анализ на риска митническите служители насочват един от палетите с употребявани соларни панели за физическа проверка. Оказва се, че 12 от панелите са били слепени по двойки, а в кухините между тях са били укрити пакети с марихуана.

Останалите 6 панела са били оставени поединично – вероятно с цел да заблудят проверяващите.

„Това е резултат от дълъг и упорит труд на много служители", подчерта инспектор Генов.

Според него изобретателността на трафикантите непрекъснато расте. Той даде пример с друг случай от последните дни на митнически пункт „Капитан Андреево", където в работеща газова бутилка на автомобил са били открити 6 кг марихуана. Газовата бутилка е била изцяло функционална, което значително затруднява проверките.

От началото на годината това е поредният случай на марихуана, пристигнала от Северна Америка. В началото на 2025 г. на летище София беше разкрита пратка от САЩ, маскирана като автомобилни аксесоари.

Генов обясни, че след легализирането на канабиса за развлекателни цели в Канада (през 2018 г.), е настъпило свръхпроизводство, което е довело до нелегален износ към други държави.