Закопчаха домашен насилник, погазил ограничителна заповед и пак тормозил жена

Задържаха 24-годишен мъж от Горна Оряховица, нарушил съдебна заповед за защита от домашно насилие, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

В сряда следобед съдействие в полицията е потърсила жителка на Златарица. Тя обяснила, че 24-годишен мъж, срещу когото е издадена съдебна заповед за защита от домашно насилие е нарушил забраната и е нахлул в дома й. Насилникът натрошил стъкла на лек автомобил.

След намесата на полицията той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувано е досъдебно производство.