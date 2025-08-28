ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хърватска опера за Джон Ленън гостува в София

Закопчаха домашен насилник, погазил ограничителна заповед и пак тормозил жена

Дима Максимова

Мъж на 24 години от Горна Оряховица е задържан в полицейския арест за погазване на съдебна заповед за защита от домашно насилие СНИМКА: Пиксабей

Задържаха 24-годишен мъж от Горна Оряховица, нарушил съдебна заповед за защита от домашно насилие, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

В сряда следобед съдействие в полицията е потърсила жителка на Златарица. Тя обяснила, че 24-годишен мъж, срещу когото е издадена съдебна заповед за защита от домашно насилие е нарушил забраната и е нахлул в дома й. Насилникът натрошил стъкла на лек автомобил.

След намесата на полицията той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувано е досъдебно производство.

