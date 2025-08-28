ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хърватска опера за Джон Ленън гостува в София

Бащата на Сияна дари мобилен ехограф на болницата в Бургас

Николай Попов

Бащата на Сияна дари мобилен ехограф на болницата в Бургас. Това съобщи Николай Попов във фейсбук профила си. 

"Първото дарение, което направих от обезщетението за убитото ми дете е за реанимацията в УМБАЛ "Бургас". За сумата от 17520 лв. закупих мобилен ехограф, от който имат нужда лекарите там", пише той. 

По думите му фирмата доставчик е продала техниката с "огромна отстъпка и без никаква печалба". 

"Добрите медици имат нужда от добра апаратура. Още днес новата апаратура ще бъде предадена на болницата", написа още той. 

Николай Попов

Първото дарение, което направих от обещетението за убитото ми дете е за реанимацията в УМБАЛ “Бургас”. За сумата от...

Публикувахте от Nikolaj Popov в Сряда, 27 август 2025 г.

