Бащата на Сияна дари мобилен ехограф на болницата в Бургас. Това съобщи Николай Попов във фейсбук профила си.
"Първото дарение, което направих от обезщетението за убитото ми дете е за реанимацията в УМБАЛ "Бургас". За сумата от 17520 лв. закупих мобилен ехограф, от който имат нужда лекарите там", пише той.
По думите му фирмата доставчик е продала техниката с "огромна отстъпка и без никаква печалба".
"Добрите медици имат нужда от добра апаратура. Още днес новата апаратура ще бъде предадена на болницата", написа още той.
