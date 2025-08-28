Бащата на задържания за убийството в Първомай: Мястото му не е в ареста, страда от паник атаки

Всички ме третират, все едно съм го извършил, каза пред съда Ивелин Цветанов

За себе си съм убеден, че мястото му не е в ареста. В момента той страда, има паник атаки доста силни, в резултат от раздялата му с госпожица Грозева.

Това заяви пред Апелативния съд в Пловдив Севдалин Цветанов, бащата на задържания за убийството на полицейската съпруга Димитрина Грозева в Първомай. Мъжът посочи, че синът му е студент и спортист, занимавал се със силов трибой и еърсофт. Пари изкарвал с трейдинг на акции на световните борси. Имал много приятели, поддържал връзка с бивши учители и никога не е бил конфликтен.

"Въпреки всеизвестното обществено мнение аз съм от хората, които вярват на българския съд и моля да промените мярката му. Лично поемам ангажимент за контрол над сина си при всяка друга мярка", настоя Севдалин Цветанов. Синът му потвърди думите му и посочи, че няма дори глоби за превишена скорост.

"Единственото, за което мога да ви помоля, е наистина за по-лека мярка, за да съм в по-нормални и човешки условия. Защото всички ме третират, все едно съм го извършил", каза пред съда Ивелин Цветанов. Той посочи, че се готвил за републиканско първенство в края на годината, което очевидно щяло да отпадне от ангажиментите му и щял да тренира, за да се класира и догодина.

В жалбата срещу решението за мярката се твърди, че първоинстанционният съд неправилно е преценил наличието на доказателства, от които може да се направи обосновано предположение за вината на Цветанов.

"Липсват каквито и да е събрани по съответния ред доказателства, които да го уличават в извършване на престъплението", заяви адвокат Стоян Янков. Той добави, че всички в България трябва да се съобразяват със законодателството, особено правоохраняващите органи.

"В конкретния случай са нарушени Законът за МВР, наказателният кодекс и Европейската конвенция за правата на човека", посочи защитникът. Той твърди, че Цветанов първоначално е бил задържан за по-дълго от законовия срок без постановление на прокурор. Нямало данни като какъв е присъствал Ивелин на огледите в Първомай на 19 август - като свидетел или като обвиняем, заради което те нямали процесуална стойност. Полицаите пък не му обяснили правото му на защита. "Явно е, че в конкретния случай делото се крепи само на съмнения", каза Янков и поиска мярката да бъде изменена.

Прокурор Николай Божилов посочи, че извлечения от мобилен оператор допълнително доказвали пътя на Цветанов от Варна до Първомай и после до София. Той представи и протоколи за разпит на поемните лица, според които по време на огледите Ивелин сам показал къде са били скрити дрехите, с които се дегизирал, както и ножа, за който се предполага, че е използван за убийството. "По-важен е въпросът, ако приемете че е налице обосновано предположение, дали трябва да търпи най-тежката мярка задържане под стража. Ще се съглася, че той е с добри характеристични данни, но личната свобода понякога трябва да бъде ограничена заради правосъдието", каза прокурор Божилов. Според него най-адекватната мярка за неотклонение е задържане под стража. Ивелин Цветанов пък поиска каквато и да е друга.

Пред залата Севдалин Цветанов описа сина си като "един прекрасен младеж" и категорично заяви, че не вярва той да е извършил престъплението, в което е обвинен.

Ивелин Цветанов беше арестуван на 18 август в общежитието си в Студентски град. Според обвинението в същия ден около 4,20 ч. сутринта той прескочил оградата на къщата на бившата си приятелка Йоана Грозева в Първомай. Маскиран и въоръжен с нож, 21-годишният мъж влязъл в къщата и намушкал майка ѝ Димитрина във врата, след което избягал. Жената издъхнала от кръвозагуба. Тялото ѝ открил 18-годишният ѝ син Атанас 10 минути по-късно.