Общинският съвет в Ловеч обсъжда кризата с безводието и мерките за преодоляването й

Темата за безводието и мерките за справянето с проблема ще се обсъдят на заседанието на Общинския съвет в Ловеч.

Предприетите до момента мерки са насочени основно към намаляване загубите на вода от водоснабдителната система. Това заяви в писмо до съвета директорът на водоснабдителното дружество в града инж. Данаил Събевски.

Дружеството разчита изцяло на финансиране от общината за цялостна реконструкция на установените проблемни участъци от водопроводната мрежа, се казва още в писмото, цитирано он БНР.

Ловеч и 12 села ползват вода от водоснабдителна група "Черни Осъм".