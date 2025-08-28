ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пуснаха движението по новия мост в "Бакърена фабри...

Времето София 26° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21186674 www.24chasa.bg

Общинският съвет в Ловеч обсъжда кризата с безводието и мерките за преодоляването й

1032
Темата за безводието влиза в заседанието на Общинския съвет в Ловеч СНИМКА: Pixabay

Темата за безводието и мерките за справянето с проблема ще се обсъдят на заседанието на Общинския съвет в Ловеч. 

Предприетите до момента мерки са насочени основно към намаляване загубите на вода от водоснабдителната система. Това заяви в писмо до съвета директорът на водоснабдителното дружество в града инж. Данаил Събевски. 

Дружеството разчита изцяло на финансиране от общината за цялостна реконструкция на установените проблемни участъци от водопроводната мрежа, се казва още в писмото, цитирано он БНР.

Ловеч и 12 села ползват вода от водоснабдителна група "Черни Осъм".

Темата за безводието влиза в заседанието на Общинския съвет в Ловеч СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя