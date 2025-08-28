ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пуснаха движението по новия мост в "Бакърена фабри...

Моторист е в болница в Пловдив, кола му отне предимството и го блъсна

24 часа Пловдив онлайн

Моторист е пострадал след катастрофа в Пловдив. Снимка: Архив

Моторист е в болница след катастрофа снощи в Пловдив, съобщават от полицията.  Минути преди 22 ч. на ул. „Съединение" в район „Тракия" лек автомобил „Дачия" предприел обратен завой и отнел предимството на мотоциклет „Кавазаки", чийто 42-годишен водач е пострадал. Мъжът и 21-годишният шофьор на колата са изпробвани за употреба на алкохол, стойностите са отрицателни.

