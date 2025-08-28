Пътничка плати 75 евро за куфар, който е с по-малки размери от изискванията

Пътничка на летище "Васил Левски - София" плати 75 евро за куфар ръчен багаж, който според служителите на авиокомпанията не отговарял на изискванията. Това е поредния абсурден случай с нискотарифна компания през последните дни. Размерите на куфара са 52-34-20, а изискванията за ръчен багаж са 55-40-20. "Платила съм приоритет с две чанти ръчен багаж - раница и малък куфар, за който служителите заявиха, че бил с 1 см по-голям, което е абсурд. И размерите в сантиметри, и кубатурата на моя куфар са по-малки от изискванията на авиокомпанията. Цената на билета ми не беше 50-60 евро, а 217,59 евро. Заедно с мен накараха още 7-8 човека да платят по 75 евро", каза пътничката, чийто полет е бил София-Айндховен.