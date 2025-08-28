ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж се закани с убийство и стреля по друг в село Заселе

Пистолет СНИМКА: Pixabay

Задържаха мъж за закана за убийство и стрелба край Своге. Сигналът е подаден около 17.10 часа в сряда от жител на софийското село Заселе, който съобщил в полицията, че непознат мъж го е заплашил и е стрелял по него с пистолет.

Служители на РУ-Своге организирали незабавни издирвателни действия, в резултат на които извършителят – на 29 години от село Хераково, бил установен и задържан, пише Нова тв.

Иззети от него са газов пистолет, реплика на автомат за еърсофт и въздушен пистолет. По случая е образувано досъдебно производство.

Пистолет СНИМКА: Pixabay

