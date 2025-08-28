Темида не се смили над Ивелин, обвинен в убийството на полицейската съпруга в Първомай

Според апелативните магистрати може да извърши друго престъпление, ако излезе на свобода

В ареста остава 21-годишният Ивелин Цветанов, обвинен в убийството на полицейската съпруга Димитрина Грозева в Първомай. Апелативният съд в Пловдив поряза жалбата срещу мярката му за неотклонение. Въпреки твърденията на адвокат Стоян Янков за процесуални нарушения, магистратите посочиха, че на първа инстанция не е взето предвид обяснението, в което Цветанов си е признал, тъй като то не е събрано по законовия ред. Огледите в Първомай пък не били направени неправомерно, тъй като според поемните лица задържаният бил спокоен и съдействал на разследващите, без да му се оказва натиск.

"Българската полиция вече не бие, но си има други методи. Струпват се 10-15 здрави мъже и правиш каквото ти кажат. Още в София единият е казал, че ще го изнасили. И вие ако сте в това положение, ще направите каквото ви кажат", заяви адвокат Янков. Той добави, че униформените не са разяснили правото на защита на клиента му. Не са му и осигурили адвокат, макар самият той в две декларации да сочи, че иска такъв. "Аз бях изолиран нарочно от разследващия полицай. Бях там в 13,30 ч., а огледите са извършени около 15 ч. Разследващият ми заяви, че не знае нищо по случая, и избяга от мен. И не ме допусна вътре", каза адвокатът.

Магистратите посочиха, че свидетелката, с която Ивелин Цветанов говорил по телефона в нощта на убийството, го описала като "запъхтян и притеснен". Те изключват опасността младежът да се укрие, но прецениха, че може да извърши ново престъпление, ако бъде пуснат на свобода.