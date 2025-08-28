Пуснаха движението по новия мост в "Бакърена фабрика"

Днес пускаме движенито по новия мост в "Бакърена фабрика". Новият обект е с дължина около 700 м, подменено LED осветление, положена хидроизолация, преместен магистрален водопровод, за да може да затворим подходите към стария надлез, да го обновим, защото не е вдобро състояние. Трябва да подменим вертикалната сигнализация, хоризонталната маркировка и да го пуснем в екасплоатация. Това е първата част от проекта за обновяване на инфраструктурата от кръстовището с бул. "Сливница" до кръговото на бул. "Ломско шосе". Това трасе е част от един от градските рингове и е приоритет за Столичната община, защото свързва големите 4 северни района на София. Това обяви зам.-кметът по строителството на столицата Никола Лютов, който заедно със зам.-кмета по финансите Иван Василев провериха новия обект преди пускането му в експлоатация.

След приключване на надлеза в "Бакърена фабрика" влизаме след 2 дни да ремонтираме кръстовището на бул. "Адам Мицкевич" и бул. "Сливница". То е трасе на масовия градски транспорт и не е в добро състояние. Там ще се наложи спиране на движението, но ремонтът ще приключи преди 15 септември и ще бъде възстановено, подчерта Лютов.

Новият мост е на стойност 19 млн. лв. и се финансира по програма на МРРБ.

Лютов обаче подчерта, че все още за обекта няма сключено споразумение, а той вече е приключен. Затова призова МРРБ да подпише споразумението.

"За момента не е платено нито по този обект, нито за "Опълченска", нито за бул. "Стамболийски". За мен е необяснимо защо се разплащат обекти в страната, а за тези на столицата - не", заяви Лютов.

"Проектът за този обект е готов още от 1992 г., но се реализира чак сега. За няколко месеца направихме нещо, за което на други не им стигнаха повече от 30 години. Показваме, че когато има воля, нещата за развитието на София, може да се случват", подчерта зам.-кметът по финансите на София Иван Василев.

Вторият мост е част от третия градски ринг и трасето на бул. „Адам Мицкевич". С него се подобрява връзката между големите северни и северозападни квартали на столицата – районите "Илинден", "Връбница", "Надежда" и „Люлин". Новото мостово съоръжение е успоредно на съществуващия мост над жп линията при "Бакърена фабрика".



