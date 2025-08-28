Иван Василев: Другата седмица ще е ясна новата обслужваща банка на Столична община

МРРБ блокира работата в София. От заявени проекти за 100 млн. лв., общината е получила едва 98 000 лв., заяви зам.-кметът по финанси

Процедурата продължава. Предстоят преговори с четирите банки, които са заявили желание да бъдат новата обслужваща банка на Столичната община. След това ще бъде избрана новата банка на база на критериите, които бяха изготвени от работната група, в която участваха общински съветници. Надявам се следващата седмица да има избрана банка и след това с нея да започне техническата миграция на обслужването на Столичната община, за да може да се гарантира безпроблемното разплащане и след края на предизвестието на Общинска банка, което е в края на септември. Искам да уверя всички, че към момента Столичната община е коретктен платец към контрагентите си. Благодаря и на сегашната обслужваща банка, че не е предприела по-радикални действия към обслужването на Столичната община. Това заяви зам.-кметът по финансите на София Иван Василев.

Той обаче призова МРРБ да не блокира работата в София.

"В момента от сключени споразумения и заявени проекти за 100 млн. лв. Столичната община е получила едва 98 000 лв.", каза Василев и призова медиите да видят дали и в други населени места има само толкова малко разплатени средства.

Според него София в момента е "ощетена" за реализацията на ключови обекти.