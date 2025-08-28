Подалият оставка зам.-кмет на Пловдив Темелков се залови с нова детска ясла

Обяснете защо напускате, питат го пловдивчани

Някои подозират, че заявлението му за оттегляне е постановка

"В най-кратък срок започваме строителството на новата детска ясла в "Тракия" за 8 групи, след като спечелихме делото в Комисията за защита на конкуренцията".

Това обяви в свой пост преди малко подалият оставка вчера зам.-кмет по дигитализация, европейски политики и образование в Пловдив Владимир Темелков. И добавя, че днес новината е само една.

"С моя скромен и изключителен екип успяхме да спечелим финансирането, да се справим с бюрокрацията. И тук съм възложител, все още", допълва Темелков с емотикон на усмихнато човече.

По думите му строежът на това заведение бил поредната стъпка в разрешаването на проблема с липсата на места в яслите и детските градини в Пловдив.

Под поста му е зададен въпрос да каже защо е подал оставка. Авторът му подчертава, че тази новина също е важна.

Темелков вчера категорично обяви пред "24 часа", че няма да оттегли заявлението си за напускане.

Политически наблюдатели подозират, че оставката му е постановка. Тя продължава да не е разписана от кмета Костадин Димитров.