Подалият оставка зам.-кмет на Пловдив Темелков се залови с нова детска ясла

Зам.-кметът на Пловдив Владимир Темелков Снимка: Никола Михайлов
  • Обяснете защо напускате, питат го пловдивчани
  • Някои подозират, че заявлението му за оттегляне е постановка

"В най-кратък срок започваме строителството на новата детска ясла в "Тракия" за 8 групи, след като спечелихме делото в Комисията за защита на конкуренцията".
Това обяви в свой пост преди малко подалият оставка вчера зам.-кмет по дигитализация, европейски политики и образование в Пловдив Владимир Темелков. И добавя, че днес новината е само една.

"С моя скромен и изключителен екип успяхме да спечелим финансирането, да се справим с бюрокрацията. И тук съм възложител, все още", допълва Темелков с емотикон на усмихнато човече.

По думите му строежът на това заведение бил поредната стъпка в разрешаването на проблема с липсата на места в яслите и детските градини в Пловдив.
Под поста му е зададен въпрос да каже защо е подал оставка. Авторът му подчертава, че тази новина също е важна.

Темелков вчера категорично обяви пред "24 часа", че няма да оттегли заявлението си за напускане.
Политически наблюдатели подозират, че оставката му е постановка. Тя продължава да не е разписана от кмета Костадин Димитров.

Зам.-кметът на Пловдив Владимир Темелков

