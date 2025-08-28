ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Моторист е с опасност за живота след падане извън пътя край Мадан

36-годишният моторист е с опасност за живота. Снимката е илюстративна Снимка: Архив

Има опасност за живота на мотоциклетист на 36 години след катастрофа на пътя Смолян – Мадан, съобщи Елена Стоилова от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Смолян. Инцидентът е станал снощи към 20:30 часа.

Мъжът, който е от маданското село Цирка, управлявайки мотоциклет "Хонда Хорнет 900", губи контрол над превозното средство на лява крива и пада извън пътното платно.

Вследствие на инцидента водачът е пострадал тежко. Той е транспортиран и настанен за лечение в Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров" – Смолян с разкъсан далак и кръвоизлив в коремната област, като за живота му има опасност, съобщи БТА.

По случая е образувано досъдебно производство.

