От 9 години Община Шумен не е променяла размера на глобите, въвежда се и двойна глоба за повторно нарушение

Проектът на промените в Наредба 1 е публикуван за обществено обсъждане на сайта на Общината на 19 август

Съществено увеличаване на глобите с 300 % и повече за недобросъвестни нарушители на реда и чистотата предлага администрацията на Община Шумен за физически и юридически лица. То е част от измененията в Наредба 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Шумен, публикувани на сайта на Общината за публично обсъждане на 19 август 2025 г.

Правят се и много нарушения с изхвърляне на строителни отпадъци, битови отпадъци на нерегламентирани места, паркиране в зелени площи, продажба на алкохол на деца, заграждане на публични площи и др., а ниските санкции досега не дисциплинираха нарушителите. Затова от нашето звено предложихме те да се увеличат, коментира Валентин Велев – главен инспектор „Контрол по чистотата“ в община Шумен по повод публикуваните на сайта на Общината проект за промени в Наредба 1. Сред мотивите за промените са и последните разисквания на сесията на Общинския съвет на 31 юли за затягане на контрола и санкциите при нарушаване на реда и чистотата. Румен Въков, началник отдел „Правно осигуряване и ЗОП“, посочи, че звеното му е изготвило пакета от промени в Наредба 1 и останалите, подчертавайки, че от 9 години актуализации на глоби и санкции в община Шумен не е правена. По думите му, увеличението на глобите е с цел да се дисциплинират нарушителите и да се изгради осъзнато отношение към опазването на градската и околната среда, както това е във всяка европейска държава.

За продажба на алкохол на малолетни по чл. 16, ал.1 от Наредба 1 – за продажба и консумация на алкохол и тютюневи изделия на лица под 18 години и допускане на малолетни в хазартни зали – глобите се увеличават двойно и стават от 400 лв. до 2000 лв. за физически лица и от 1000 лв. до 4000 лв. за юридически, като при повторно нарушение се налага двойно по-голяма глоба.

За общи нарушения на чл. 16 от Наредба 1, ал. 4-9 – за продажба на алкохол на видимо нетрезви лица, за извършване на търговска дейност на открито с подръчни материали – пейки, кашони, от МПС по улици, тротоари и паркинги без разрешение от Общината, за употреба на алкохол на открито, с изключение на организирани празненства и чествания с разрешение, за поставяне на подвижни маси и сергии на обществени места без Общината да е позволила и др. глобата от 100 лв. до 500 лв. за физически и от 200 лв. до 1000 лв. за юридически лица вече става от 200 лв. до 1000 лв. за физически и от 400 лв. до 2000 лв. за юридически лица.

Глобите по чл. 21, ал. 9 – за изхвърляне на земна маса и строителни отпадъци на нерегламентирани места, по чл. 22, ал. 7 – за непочистване на строителна площадка от отпадъци след ремонт и невъзстановяване на първоначалния вид на средата наоколо, както и по чл. 23 – за нарушаване на целостта на улици и тротоари, междублокови пространства и зелени площи при ремонти - от досегашните от 100 лв. до 500 лв. за физически и от 200 лв. до 1000 лв. за юридически лица глобите вече ще бъдат от 300 лв. до 1000 лв. за физически и от 400 лв. до 2000 лв. за юридически лица и с двоен размер при повторност.

Промени се предлагат и по чл. 17, ал. 3 от Наредба 1, който касае увреждане на съдовете за битови отпадъци. Там нарушителите ще плащат глоби между 100 и 2000 лв., в зависимост дали са физически или юридически лица и дали са в повторно нарушение.

За изхвърляне на строителни материали, умрели животни, химически, отровни, избухливи и запалими вещества в кофите за смесени битови отпадъци глобите по чл.17, ал. 4 стават особено големи – от 400 до 2000 лв. за физически и от 800 лв. до 4000 лв. за юридически лица, като при повторни нарушения сумите стигат до 4000 лв. за физическо и 8000 лв. за юридическо лице.

Неправомерното паркиране на публични площи по чл. 6, ал. 4 от Наредба 1, касаещо детски площадки, зелени площи, тротоари и др. нерегламентирани места вече ще се санкционира не с между 50 лв. и 200 лв., както беше досега, а с глоби от 100 лв. до 400 лв.

Ако гражданин или фирма оградят неправомерно тротоар, зелена площ, улица, площад, алея или междублоково пространство, което е нарушение на чл. 27 от Наредба 1, те вече ще плащат глоби между 200 лв. и 1000 лв. за физически лица (при досегашни от 100 лв. до 500 лв.) и между 300 лв. и 1000 лв. за юридически лица (при досегашни от 200 лв. до 500 лв.)

Община Шумен информира по-рано, че екипите ѝ са разчистили около 40 нерегламентирани сметища, които след това отново се образуват. Това повишава разходите по сметката за чистота извън планираното, припомня още В. Велев и посочва, че санкции се налагат ежедневно вкл. и за нерегламентирано прокопаване на улици, разпиляване на чакъл и строителни отпадъци, изхвърляне на строителни отпадъци. Специално за опаковки от велпапе, картон, стреч и др., които търговците и големите фирми също в нарушение на наредбите струпват до и вътре в контейнерите за общ битов отпадък, той припомни, че те следва да имат договори с рециклиращи компании.

Промените в Наредба 1 следва да се приемат от Общинския съвет и да влязат в сила от 1 ноември 2025 г., се посочва още в проекта.