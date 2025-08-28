Изписаха Джемко, който застреля жена си и опита да се самоубие в "Столипиново", пращат го в София

Имало потенциален риск за живота му

44-годишният Джемко, който уби жена си и се простреля в корема в пловдивския квартал "Столипиново", е бил изписан от болницата и отведен в следствения арест. Съдебномедицинската експертиза обаче категорично посочва, че нараняванията му са сериозни и за него трябва да се полагат грижи. Затова Апелативният съд в града потвърди мярката му за неотклонение "задържане под стража", а съставът посочи, че той ще бъде транспортиран в специализирано здравно заведение към затвора в София.

Адвокатката на Джемко Деница Чингарова поиска мъжът да бъде пуснат под домашен арест, като се позова на заключението на вещите лица. "На въпроса има ли рискове за живота, лекарският екип категорично е заявил, че да, има потенциален риск за живота и здравето му. Не могат да кажат какви усложнения може да настъпят от травматичните увреждания. Виждате, днес той не можа да се яви в съдебна зала, въпреки че незнайно защо е бил изписан вчера", каза защитничката. Добави, че обществената опасност на деянието не може да се поставя над правото на живот на Джемко. И отсече, че окръжните магистратите неправилно са преценили риска от извършване на друго престъпление. "Ако той не може да се укрие заради здравословното си състояние, той още по-малко може да направи нещо", заяви Чингарова. По думите ѝ Джемко не оспорва обоснованото предположение за вината си. Адвокатката посочи, че производството би трябвало да бъде временно прекратено, за да може обвиняемият да участва в него.

Прокурор Николай Божилов контрира исканията на защитата с обяснението, че Джемко ще може да получи всички необходими грижи в затворническата болница. Съдебният състав се съгласи и остави жалбата без уважение.

Според обвинението на 17 август 44-годишният Джемко отишъл пред жилищен блок в "Столипиново", където живеели родителите на съпругата му. Тя се била преместила при тях, след като двамата се разделили. На мястото се намирал и 11-годишният им син. Обвиняемият дал на детето незаконния си пистолет "Макаров" с 8 патрона. Момчето скрило оръжието в дрехите си. Бащата изчакал съпругата си да се върне от работа, а при пристигането ѝ между тях възникнал конфликт, защото тя била напуснала семейния им дом и отказвала да се върне. Джемко се ядосал, взел пистолета от дрехите на сина си и прострелял два пъти жена си, която починала от кръвозагуба. След това се застрелял себе си в областта на корема.

Джемко, чието истинско име е Пламен Камбуров, беше настанен в болница, където му беше постановена най-тежката мярка за неотклонение.