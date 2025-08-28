ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зам.-министър Тодоров за инцидента с АТВ: Прави се проверка на проверката

1364
Зам.- министърът на Министерството на вътрешните работи (МВР) Тони Тодоров Кадър: БНТ

Министърът разпореди да се извърши проверка на проверката, посочи Тодоров

Заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров заяви пред журналисти в Бургас, че ще бъде извършена обективна проверка на случая в Слънчев бряг, при който Никола Бургазлиев - син на полицейски служители, блъсна с електрическо АТВ 5-ма души, като двама от тях са в много тежко състояние, съобщава БНР.

Тодоров подчерта, че за да се разсеят всички съмнения, разследването на случая е поето от Националната следствена служба:

"Събират се доказателства, разглеждат се всички документи, но за да разсеем и да не допуснем спекулации по темата, министърът разпореди да се извърши проверка на проверката, която е извършвана тук от Областната дирекция на МВР в Бургас, въпреки че нямаме никакви съмнения в обективността ѝ".

