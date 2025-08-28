Съветник от мнозинството: Бивши партийни вождове са наточени на кръв за реванш в Пловдив

Крайната цел е да бъде освободен зам.-кметът по екология Иван Стоянов, убеден е инж. Владимир Кисьов

Напрежението в Пловдив не пада. Бивши партийни вождове са наточени на кръв за реванш.

С това изявление излезе общинският съветник от групата "Съединени за Пловдив" и лидер на ВМРО в града и областта инж. Владимир Кисьов, който е част от мнозинството.

Поводът е искането на оставки след смъртта на затиснат от клон пловдивчанин, както и подаденото заявление за напускане от страна на зам.-кмета Владимир Темелков.

Ето какво написа Кисьов на страницата си.

"Десетки публикации излязоха в Пловдив след трагичната смърт на пловдивчанин от паднал клон на дърво. Отприщиха се всякакъв вид критикари, от управляващи, опозиция. Кой е виновен, искат се оставки, търсят врагове с партийни билети, ситуацията в общината е напрегната, администрацията е притеснена какво става.

Смениха директора на ОП "Градини и паркове", напрежението не пада, бивши партийни вождове са наточени на кръв за реванш. Проблеми в управлението на града ни има, но решението не е в декларации, искане за оставки, извиване на ръце на кмета. Решението е в диалога, вслушване в експертите и обличането им в политически действия през общинския съвет.

Костадин Димитров като лидер на партията си в Пловдив и кмет на града спешно трябва да обсъди с мнозинството в местния парламент как ще се правят политики следващите 2 години, кое е приоритетно за гражданите и да бъде разписано пред пловдивчани".

Потърсен от "24 часа" да разясни кое го е подтикнало да публикува тази позиция, той каза, че е провокиран от последните политически ходове в Пловдив.

"Никой не мисли за града. Всичко е битки за пари и умуване кой ще е следващият кмет. До изборите има повече от 2 години, а в тази ситуация цялата администрация започва да се притеснява и блокира. Работата й става неефективна, преписки залежават", обясни инж. Кисьов.

Той е убеден, че подадената от зам.-кмета Владимир Темелков оставка е постановка. "Това е договорка между него и бившия градоначалник Иван Тотев с цел да извият ръцете на кмета Костадин Димитров, за да освободи заместника си по екология Иван Стоянов", смята Кисьов.

По думите му кметът трябва да прояви твърдост, защото негово право е да избира хората в екипа си. Има и цялата власт в партията, тъй като е лидер на ГЕРБ в Пловдив.