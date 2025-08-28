Неизвестен потроши мебелите в дома на жена от Берковица

Жена от Берковица отсъствала за кратко от дома си и заварила мебелите и покъщнината си опустошени, като почти всички мебели са на парчета.

Сигнал за скандалния случай е подаден вчера, малко преди 11 часа, на спешния тел. 112. На посочения адрес пристигнал екип на полицията, който се натъкнал на плачевната гледка. Потрошени били алуминиева врата, кухненска маса, секция, всички кухненски шкафове, както и окачения таван на спалното помещение на къщата.

Собственик на жилището е 66-годишна жена от Берковица. Тя казала на полицията, че атаката над нейното имущество е извършена за времето от 13.30 часа предишния ден до 10.40 часа вчера, докато не била в имота. Към момента не се знае кой може да стои зад престъплението.

Извършен е оглед на местопроизшествието, като размерът на щетите е в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.