Джебчийка обра столичанка на пазара във Вълчедръм

Жена обра столичанка, докато пазарува в Монтанско, съобщиха от МВР.

Случаят е от вчера във Вълчедръм. Около 11 часа в участъка се явила 42-годишна жителка на София. Същата заявила, че към 10.30 часа е извършена кражба от портмонето ѝ, което се намирало в носената от нея раница, докато била на пазара в градчето. При кражбата са ѝ отнети 550 лв., лична карта и банкова карта, както и самият портфейл, който е на стойност 10 лв.

От проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че извършител на кражбата е 35-годишна жителка на Гулянци. Същата е установена на територията на Вълчедръм и е приведена в участъка, където направила самопризнания за извършеното престъпление. Вещите са върнати на обраната жена.

Крадлата е задържана за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство по описа на районното управление в Лом за извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 3 във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК.

Работата по случая продължава.