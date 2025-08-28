Радев от Берлин: Личната ми амбиция е да участваме в производството на "Еърбъс"

Германия е стратегически съюзник и водещ икономически и инвестиционен партньор и диалогът на най-високо ниво е важен за укрепване на доверието във всички области от взаимен интерес. Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти в Берлин след среща със своя колега президента на Федерална република Германия Франк-Валтер Щайнмайер.

Разговорът между двамата идва ден след срещата на държавния ни глава с изпълнителния директор на „Райнметал" Армин Папергер, на която стана ясно, че германският концерн е готов за договор с два завода за боеприпаси и барут в България.

"Планираме да се увеличат инвестициите в България, да има нови инвестиции във важни области - самолетостроене, електрическа мобилност, електроника, енергетика и интелигентни системи за безопасност и устойчиво развитие. Предстои в началото на следващия месец представители на компаниите да посетят България. Моята лична амбиция е в България да открием нови мощности да участваме в производството на "Еърбъс" - ще дойдат през септември в България, ще организираме срещи с българския бизнес и българското правителство. Надявам се да се възползват максимално не само от тази компания, а и от други, тези визити да не се присвояват, да се превръщат в пиар кампания за определен политически лидер, трябва да се работи", заяви Радев.

„Политиката трябва да води и до конкретни практически ползи", подчерта президентът и изтъкна усилията на президентската институция за привличане на чуждестранни инвестиции чрез активен диалог с германския бизнес. Румен Радев даде пример с планираните инвестиции на отбранителния концерн „Райнметал" у нас и добави, че се планира увеличаване на германските инвестиции в България в области като самолетостроене, електрическа мобилност, електроника, енергетика и интелигентни системи за безопасност и устойчиво развитие.

„Президентската институция е свършила своята работа, убеждавайки „Райнметал", че в България си струва и трябва да се инвестира", посочи държавният глава и в отговор на въпрос дали инвестицията на германския отбранителен концерн в България е гарантирана президентът добави, че „ако правителството не си свърши домашната работа, инвестицията най-малкото може да се забави".