Прокуратурата с 13 нови доказателства срещу задържаните от парасейлинга, убил 8-годишно дете (Видео)

Капитанът Христо Раев Снимка: Тони Щилиянова

13 нови доказателства представи току-що прокуратурата по делото за мярката на тримата задържани служители от атракциона парасейлинг, който уби 8-годишно дете в Несебър на 18 август.

Доказателствата са свързани с важни фирмени документи, между които контролен талон за преглед на кораба, ангажиран с атракцията, както и книгата за инструктажи. Експертиза е установила, че инструктаж е писан на 18 август в деня, в който загина 8-годишният Иван, падайки от 50 метра в морето. Заради новите доказателства съдийският състав с председател Боряна Димитрова даде 15 минутна почивка.

Обвиняемите Камен Тенев, моряк в лодката, и касиерът във фирмата Петко Стефанов, обжалват постоянния си арест и искат по-лека мярка. Капитанът на кораба Христо Раев, който беше пуснат под гаранция от 5 хил. лв., обжалва тази сума, като иска тя или да бъде намалена или да му бъде наложена по-лека мярка.

На влизане в сградата на Апелативния съд, капитанът Христо Раев заяви, че никога досега през годините, през които е работил във фирмата не е имало никакъв инцидент с водната атракция.

Очаквайте подробности!                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

